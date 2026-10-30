La NASA abre inscripciones para enviar tu nombre a luna Titán de Saturno a bordo del helicóptero Dragonfly La misión de la agencia espacial para buscar los componentes básicos de la vida en el satélite está prevista para 2028.

Saturno es uno de los objetos más enigmáticos de nuestro sistema solar. Foto: NASA/JPL-Caltech

Saturno es uno de los objetos más enigmáticos de nuestro sistema solar. Foto: NASA/JPL-Caltech

La NASA abrió una convocatoria para que el público pueda incluir su nombre en un microchip que será enviado a Titán, la luna más grande de Saturno, a bordo de Dragonfly, una misión que se convertirá en la primera de su tipo en volar y explorar la superficie de otro mundo.

Quienes se registren recibirán además una tarjeta de embarque digital personalizada como recuerdo de su participación en esta misión. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de enero de 2027 a través de este enlace de la agencia espacial. La iniciativa busca que personas de todo el mundo puedan acompañar simbólicamente el viaje de Dragonfly.

¿Cómo viajará tu nombre hasta Titán?

Dragonfly está siendo ensamblado actualmente en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins (APL), en Laurel, Maryland. La NASA tiene previsto lanzar el rotorcraft en 2028 rumbo a Titán, donde se espera que llegue en 2034.

Concepto artístico del Dragonfly en la superficie de Titán. NASA

La misión utilizará sus rotores para desplazarse entre distintos lugares de la luna de Saturno, en lugar de permanecer limitada a la zona cercana al sitio donde aterrice. Durante su misión, Dragonfly recorrerá varios kilómetros y estudiará diferentes ambientes, incluidas zonas de dunas y el cráter Selk.

La NASA espera que Dragonfly realice un vuelo cada uno o dos días de Titán. Cada uno de estos días, conocidos como Tsol, equivale aproximadamente a 16 días terrestres.

¿Qué buscará Dragonfly en la luna de Saturno?

Titán presenta una combinación que la convierte en un objetivo excepcional para la investigación científica: tiene una atmósfera, ríos y lagos de metano líquido, estaciones, extensas dunas y un paisaje rico en material orgánico.

Cuando llegue, Dragonfly aterrizará en distintos sitios geológicos y recogerá muestras del material de la superficie para analizarlas con sus instrumentos científicos. Con ello, los investigadores esperan conocer mejor las condiciones de habitabilidad de Titán y determinar hasta dónde ha avanzado allí la química prebiótica, es decir, la química que precedió a la biología.

La misión también investigará compuestos de interés astrobiológico y buscará indicadores químicos relacionados con posibles formas de vida basadas en agua o hidrocarburos.

Dragonfly no busca detectar vida directamente

La misión tiene un objetivo más específico que la simple búsqueda de organismos. "Dragonfly no es una misión para detectar vida; es una misión para investigar la química que precedió a la biología aquí en la Tierra", explicó en un comunicado Zibi Turtle, investigadora principal del proyecto.

Por su parte, Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, destacó el alcance de la misión: "La misión Dragonfly de la NASA simplemente te dejará sin palabras. Al realizar la primera misión científica con un rotorcraft, la NASA explorará la luna más grande de Saturno, Titán, mientras buscamos indicios de habitabilidad en un mundo distante que es el más parecido al nuestro."

Fox añadió que la agencia está entusiasmada por llevar a la humanidad en este viaje y animó al público a enviar sus nombres a bordo del pequeño rotorcraft que, según la NASA, ayudará a revelar secretos del universo.

Las personas que se registren también pueden optar por recibir actualizaciones de la misión y participar en su programa virtual de invitados, siguiendo el desarrollo de Dragonfly desde sus preparativos en la Tierra hasta su llegada a Titán.