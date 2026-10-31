COFOPRI entrega 175 títulos a familias afectadas por el sismo en Huasicancha COFOPRI formalizó predios para viviendas e infraestructura pública en la provincia de Huancayo tras la declaración de emergencia por los temblores de julio.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) formalizó los primeros 175 títulos de propiedad para familias del distrito de Huasicancha, provincia de Huancayo, zona declarada en emergencia debido a los sismos registrados en julio. La entrega forma parte de un paquete de 282 títulos programados para la región Junín y busca otorgar seguridad jurídica sobre los inmuebles para que los damnificados puedan postular a los programas habitacionales y subsidios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Las acciones del organismo abarcaron la titulación de predios destinados a servicios esenciales en el distrito, entre ellos un establecimiento de salud y una institución educativa de nivel inicial. Asimismo, se adjudicó la propiedad del terreno donde funciona un colegio secundario. La acreditación legal de estos predios constituye un requisito normativo indispensable para que las entidades públicas puedan ejecutar proyectos de inversión, ampliación o mejoramiento de infraestructura estatal en la zona.

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En paralelo, se formalizó el local comunal del distrito de Yanacancha. El saneamiento físico-legal del inmueble permitirá subsanar una observación formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) referente a la titularidad del predio. Con la acreditación de la propiedad, la comuna local podrá continuar con el trámite del proyecto de inversión pública denominado 'Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana local en la localidad de Yanacancha'.

La jornada en el departamento de Junín concluyó con visitas de campo de la Dirección Ejecutiva de COFOPRI para la notificación y entrega directa de los documentos a los beneficiarios en Huasicancha. Según informaron voceros de la entidad, los trabajos de empadronamiento, trazado y lotización se ejecutaron a través de la Oficina Zonal de Junín durante un periodo de tres meses posteriores a los eventos telúricos.