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Sociedad

Fusiles automáticos y granadas en El Tambo: el operativo del Comando Unificado que desarma a ‘Los Lobos II’ en la frontera con Ecuador

Durante la intervención, se hallaron 400 cartuchos calibre .223 y otros materiales relacionados con actividades ilícitas. La investigación está bajo la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.

La Policía Nacional del Perú decomisó un arsenal en El Tambo, Amazonas, incluyendo fusiles AR-15, pistolas y granadas, durante un operativo contra 'Los Lobos II'.
La Policía Nacional del Perú decomisó un arsenal en El Tambo, Amazonas, incluyendo fusiles AR-15, pistolas y granadas, durante un operativo contra 'Los Lobos II'.Foto: Andina/Mininter
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Un arsenal compuesto por fusiles de guerra, pistolas, granadas y cientos de municiones fue decomisado por la Policía Nacional del Perú en el sector El Tambo, ubicado en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas. La intervención se realizó durante la mañana del jueves 22 de octubre, como parte de las acciones del Comando Unificado contra las actividades ilícitas en la frontera con Ecuador.

El material incautado sería utilizado para esclarecer las operaciones atribuidas a ‘Los Lobos II’, una organización investigada por su presunta participación en minería ilegal y otros delitos. Las pesquisas están a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. Según el Ministerio del Interior, los elementos encontrados serán sometidos a las diligencias necesarias para establecer su procedencia y determinar su relación con las actividades bajo investigación.

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Amazonas: PNP incauta cuatro fusiles AR-15, municiones y granadas en operativo contra ‘Los Lobos II’

El armamento decomisado incluye cuatro fusiles AR-15 y 400 cartuchos calibre .223, compatibles con estas armas. A ello se suman dos pistolas de 9 milímetros, una de marca Pietro Beretta y otra Bersa, junto con 200 municiones correspondientes a ese calibre.

El registro de lo encontrado también comprende una escopeta perdigonera abastecida con 66 cartuchos, tres chalecos antibalas y cinco artefactos explosivos: cuatro granadas lacrimógenas y una de estruendo. Los agentes, además, retiraron tres puñales tácticos. La totalidad de estos elementos quedó bajo las diligencias de las autoridades, que deberán establecer si estaban destinados a las actividades ilícitas investigadas.

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‘Los Lobos II’ estaría vinculada a ‘Los Choneros’ de Ecuador y ‘Los Pulpos’ de La Libertad

Las autoridades investigan posibles conexiones entre ‘Los Lobos II’ y otras agrupaciones delictivas. Entre los presuntos vínculos señalados por la Policía figuran ‘Los Choneros’, organización criminal de Ecuador, y ‘Los Pulpos’, con presencia en La Libertad. La información oficial también menciona posibles relaciones con otros grupos, aunque no detalla el alcance de cada conexión.

El caso forma parte de una investigación que tuvo un antecedente importante el 6 de octubre, cuando un megaoperativo de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP culminó con la detención de nueve presuntos integrantes de la organización. Entre los intervenidos había civiles y miembros en actividad del Ejército y de la Policía Nacional. Los procedimientos se ejecutaron de manera simultánea en cinco regiones: Amazonas, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.

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