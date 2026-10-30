Empresa El Rápido es extorsionada hasta por ocho bandas criminales: “Pagamos varios cupos” En medio de una ola de ataques, El Rápido y otras cuatro empresas tuvieron que suspender operaciones. Transportistas evalúan un paro indefinido debido a la inseguridad y falta de respuesta adecuada del Gobierno ante la escalada de violencia.

La empresa de transporte El Rápido enfrenta una grave crisis de extorsión en Lima, con hasta ocho bandas criminales exigiendo pagos por sus rutas. Estas organizaciones criminales compiten por el control de los tramos. | Difusión

La empresa de transporte El Rápido enfrenta una grave crisis de extorsión en Lima, con hasta ocho bandas criminales exigiendo pagos por sus rutas. Estas organizaciones criminales compiten por el control de los tramos. | Difusión

La empresa de transporte El Rápido enfrenta una de las situaciones más graves dentro de la crisis de extorsión al transporte público en Lima. De acuerdo con el dirigente Julio Bretoneche, representante de Transportistas Unido, las organizaciones criminales se disputan distintos tramos de las rutas y obligan a las empresas a pagar múltiples cupos para poder continuar operando.

Según información de América Noticias, El Rápido llega a ser extorsionado hasta por ocho bandas criminales, debido a que sus recorridos atraviesan diferentes zonas bajo control de grupos delictivos. “Pagamos varios cupos”, señaló un chofer al describir la situación que atraviesa la empresa.

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La modalidad, explicó Bretoneche, no consiste en un único pago mensual a una organización criminal. Las empresas deben responder a distintos grupos dependiendo del sector por el que circulan sus unidades. Por ello, mientras más extensa es una ruta, mayor es la cantidad de organizaciones que pueden exigir dinero.

Suspenden actividades

La situación ha llevado a El Rápido y otras cuatro empresas de transporte a paralizar sus operaciones, según el dirigente. La suspensión genera además pérdidas y deudas con entidades financieras y proveedores, mientras los trabajadores quedan sin poder desarrollar sus actividades con normalidad.

Bretoneche señaló que El Rápido genera empleo para más de mil familias a través de sus diferentes rutas. La empresa ha sido blanco de ataques armados durante el año, incluso con unidades que circulaban con pasajeros.

La presión de las bandas también ha escalado contra los representantes de las compañías. El dirigente sostuvo que los mensajes extorsivos ya incluyen amenazas contra los familiares de los gerentes. En uno de los casos relatados, los delincuentes llegaron a mencionar información sobre el hijo de una empresaria, incluido el colegio al que asistía.

Ataques contra el transporte

La situación de El Rápido se produce en medio de una nueva seguidilla de atentados contra empresas de transporte en Lima. En los últimos días fueron atacadas unidades de compañías como Ipesa, Cora Cora y 10 E, en hechos que han incrementado la preocupación entre los empresarios y conductores.

Uno de estos ataques dejó a un conductor gravemente herido. El trabajador permanece hospitalizado y, de acuerdo con la información proporcionada por el gremio, existe riesgo de que pierda la movilidad de ambas piernas.

También se reportó un ataque contra una unidad de la empresa Machu Picchu, que dejó herida a una menor de edad. La adolescente se encuentra fuera de peligro.

Para Bretoneche, la respuesta desplegada por el Gobierno no ha logrado frenar el problema porque los operativos no estarían llegando a los cabecillas de las organizaciones criminales. El dirigente sostuvo que se requiere inteligencia policial para identificar y detener a los responsables de las extorsiones.

En ese contexto, los transportistas evalúan realizar un paro indefinido en Lima. La medida sería adoptada ante la continuidad de los ataques y la imposibilidad de las empresas de sostener sus operaciones mientras deben afrontar simultáneamente los pagos a las bandas criminales y sus obligaciones financieras.