Reniec amplía sedes para la atención con cita: Chiclayo, Trujillo y Tarapoto se suman para tramitar DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que las oficinas principales de Chiclayo, Trujillo y Tarapoto se sumarán a la atención de trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) con cita. La medida busca que los ciudadanos agenden su visita a una de las sedes de la institución y obtengan su DNI en la fecha y horario previsto.

Según el organismo, solo los trámites de DNI se atienden con cita. No se requiere una reserva para trámites de registros civiles, ni para el recojo de DNI. A continuación, conoce las ubicaciones exactas de las sedes habilitadas y cómo agendar una cita.

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Sedes de Reniec habilitadas para trámites de DNI con cita

El organismo informó que las oficinas que se suman a atender bajo esta modalidad son las siguientes:

Sede Chiclayo: ubicada en Avenida Balta N° 680 y esquina con Av. Elías Aguirre

ubicada en Avenida Balta N° 680 y esquina con Av. Elías Aguirre Sede Trujillo: ubicada en la avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros

ubicada en la avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros Oficina principal de Tarapoto: ubicada en el Jirón Jiménez Pimentel N°280.

Asimismo, las sedes que se encuentran en Lima y que atienden los trámites de DNI con cita son las siguientes: el centro de atención de Áncash, Independencia, Miraflores, 6 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

En otras regiones, también se atiende con cita en las oficinas principales de Piura, Cusco, Huaraz (Áncash), Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas (Amazonas) y Pasco. Revisa las ubicaciones y horarios de atención en este enlace.

Así puede reservar una cita para trámites de DNI en oficinas de Reniec

La ciudadanía debe seguir los siguientes pasos para reservar una cita:

Paso 1: Pagar por el trámite , ya sea mediante Yape, agente BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Si no se realiza el pago, la plataforma no permitirá reservar.

, ya sea mediante Yape, agente BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Si no se realiza el pago, la plataforma no permitirá reservar. • Paso 2. Ingresar a la web de Gestor de Citas de Reniec , disponible en este enlace, y seleccionar 'Reservar cita'.

, disponible en este enlace, y seleccionar 'Reservar cita'. • Paso 3. Completar la información que solicita la plataforma . Colocar el número de DNI, los nombres completos y la fecha de nacimiento. Luego, dar clic en 'validar'.

. Colocar el número de DNI, los nombres completos y la fecha de nacimiento. Luego, dar clic en 'validar'. • Paso 4. Elegir el tipo de servicio Trámite de DNI/DNIe y el tipo de trámite que realizará en la sede de Reniec: duplicado, inscripción, renovación o actualización de datos.

Trámite de DNI/DNIe que realizará en la sede de Reniec: duplicado, inscripción, renovación o actualización de datos. • Paso 5. Elegir el lugar donde deseas ser atendido , escribir tu correo electrónico y dar clic en 'validar'. De inmediato, te llegará un código de validación a tu correo.

, escribir tu correo electrónico y dar clic en 'validar'. De inmediato, te llegará un código de validación a tu correo. • Paso 6. Ingresar al correo, copiar el código e insertarlo en la misma página de Reniec. Por último, elegir la fecha y hora disponible para la atención.

Reniec informó que los menores de edad también pueden ser atendidos con cita. Sin embargo, las personas con discapacidad y las madres gestantes no requieren reservar una cita para realizar sus trámites de DNI, porque reciben una atención preferencial.