Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Consumado! Comisión de Constitución aprobó facultades | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Reniec amplía sedes para la atención con cita: Chiclayo, Trujillo y Tarapoto se suman para tramitar DNI

Para agendar, los ciudadanos deberán realizar el pago correspondiente y seguir un sencillo proceso en la web de Reniec. La atención preferencial también está disponible para personas con discapacidad y madres gestantes.

Atención con cita en Reniec
Atención con cita en ReniecComposición LR / Reniec
Por
google iconLa República en Google

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que las oficinas principales de Chiclayo, Trujillo y Tarapoto se sumarán a la atención de trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) con cita. La medida busca que los ciudadanos agenden su visita a una de las sedes de la institución y obtengan su DNI en la fecha y horario previsto.

Según el organismo, solo los trámites de DNI se atienden con cita. No se requiere una reserva para trámites de registros civiles, ni para el recojo de DNI. A continuación, conoce las ubicaciones exactas de las sedes habilitadas y cómo agendar una cita.

Video destacado

🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Desprendimiento en la Costa Verde expone riesgos por fallas en el sistema de alcantarillado

lr.pe

Sedes de Reniec habilitadas para trámites de DNI con cita

El organismo informó que las oficinas que se suman a atender bajo esta modalidad son las siguientes:

  • Sede Chiclayo: ubicada en Avenida Balta N° 680 y esquina con Av. Elías Aguirre
  • Sede Trujillo: ubicada en la avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
  • Oficina principal de Tarapoto: ubicada en el Jirón Jiménez Pimentel N°280.

Asimismo, las sedes que se encuentran en Lima y que atienden los trámites de DNI con cita son las siguientes: el centro de atención de Áncash, Independencia, Miraflores, 6 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.

En otras regiones, también se atiende con cita en las oficinas principales de Piura, Cusco, Huaraz (Áncash), Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas (Amazonas) y Pasco. Revisa las ubicaciones y horarios de atención en este enlace.

Así puede reservar una cita para trámites de DNI en oficinas de Reniec

La ciudadanía debe seguir los siguientes pasos para reservar una cita:

  • Paso 1: Pagar por el trámite, ya sea mediante Yape, agente BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Si no se realiza el pago, la plataforma no permitirá reservar.
  • Paso 2. Ingresar a la web de Gestor de Citas de Reniec, disponible en este enlace, y seleccionar 'Reservar cita'.
  • Paso 3. Completar la información que solicita la plataforma. Colocar el número de DNI, los nombres completos y la fecha de nacimiento. Luego, dar clic en 'validar'.
  • Paso 4. Elegir el tipo de servicio Trámite de DNI/DNIe y el tipo de trámite que realizará en la sede de Reniec: duplicado, inscripción, renovación o actualización de datos.
  • Paso 5. Elegir el lugar donde deseas ser atendido, escribir tu correo electrónico y dar clic en 'validar'. De inmediato, te llegará un código de validación a tu correo.
  • Paso 6. Ingresar al correo, copiar el código e insertarlo en la misma página de Reniec. Por último, elegir la fecha y hora disponible para la atención.

Reniec informó que los menores de edad también pueden ser atendidos con cita. Sin embargo, las personas con discapacidad y las madres gestantes no requieren reservar una cita para realizar sus trámites de DNI, porque reciben una atención preferencial.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias de fuerte intensidad en Piura provocan aniegos y obligan a suspender procesión del Señor de los Milagros

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Desmantelando la Casa de la Literatura Peruana

Sociedad

Lluvias de fuerte intensidad en Piura provocan aniegos y obligan a suspender procesión del Señor de los Milagros

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 20 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por complicación cardíaca

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Quitaron dinero a la FAP para equipar helicópteros contra incendios forestales