Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Se quiebra Ahora Nación? López-Chau responde en vivo tras renuncia de voceros | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Talento peruano destaca en México: Fernando Álvarez gana un Premio RINO 2026 por su proyecto El Espacio de Arte y Joyas de Gaya

El arquitecto y fundador de F Arquitectura y Diseño fue reconocido en la categoría Interiorismo Comercial – Tiendas y Showrooms por su propuesta presentada en CASACOR Perú 2025.

Fernando Álvarez gana un Premio RINO 2026
Fernando Álvarez gana un Premio RINO 2026
Por
google iconLa República en Google

El diseño peruano alcanza un nuevo reconocimiento internacional. Fernando Álvarez, arquitecto y fundador de F Arquitectura y Diseño, fue galardonado en los Premios RINO 2026, celebrados en México, por su proyecto El Espacio de Arte y Joyas de Gaya, un espacio desarrollado para CASACOR Perú 2025.

Los Premios RINO (Reconocimiento al Interiorismo Notable y Original de Latinoamerica), avalados por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Arquitectura de Interiores (FLAI), distinguen propuestas que destacan por su creatividad, innovación y aporte al interiorismo latinoamericano.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Gaya: una experiencia que trasciende lo comercial

Diseñado para la marca Gaya, de Mariana Magtaz, el proyecto transforma el concepto tradicional de una tienda de joyería en una experiencia donde convergen arquitectura, arte e identidad de marca.

Diseño ganador

Diseño ganador

Ubicado en el coro de una antigua iglesia, el espacio de aproximadamente 70 m² toma como inspiración el ritmo, la simetría y la conexión con la naturaleza. La selección de materiales, el mobiliario diseñado a medida y una iluminación cuidadosamente trabajada construyen una atmósfera cercana a la de una galería de arte, donde cada pieza adquiere protagonismo.

Esta propuesta refleja la visión de F Arquitectura y Diseño: crear espacios que, además de responder a necesidades funcionales, transmitan identidad y generen conexiones entre las marcas y las personas.

Un reconocimiento para el diseño peruano

Con una trayectoria que abarca proyectos residenciales, corporativos y comerciales, Fernando Álvarez ha participado en varias exhibiciones como CASACOR Perú, Dip Restaura, Casa DID y Expodeco, consolidando así su presencia en el sector.

El reconocimiento obtenido en México representa un nuevo hito para el arquitecto y su estudio, y contribuye a visibilizar el talento peruano en el escenario internacional.

A través de Gaya: un espacio de arte y joyas, F Arquitectura y Diseño reafirma su apuesta por un interiorismo que combina creatividad, funcionalidad y una identidad propia, demostrando cómo el diseño puede transformar espacios en experiencias memorables.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Previa Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Dos asesinatos y un adolescente herido deja noche de ataques armados en Lima y Callao

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

Dos asesinatos y un adolescente herido deja noche de ataques armados en Lima y Callao

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Papa León XIV en Perú: Vaticano revisa rutas mientras preparativos entran en fase final a 13 días de su llegada

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang

Ernesto Zunini respalda a César Holguín tras su salida de la vocería de Ahora Nación

César Holguín propone que en caso de vacancia presidencial también se cierre el Senado