Talento peruano destaca en México: Fernando Álvarez gana un Premio RINO 2026 por su proyecto El Espacio de Arte y Joyas de Gaya El arquitecto y fundador de F Arquitectura y Diseño fue reconocido en la categoría Interiorismo Comercial – Tiendas y Showrooms por su propuesta presentada en CASACOR Perú 2025.

El diseño peruano alcanza un nuevo reconocimiento internacional. Fernando Álvarez, arquitecto y fundador de F Arquitectura y Diseño, fue galardonado en los Premios RINO 2026, celebrados en México, por su proyecto El Espacio de Arte y Joyas de Gaya, un espacio desarrollado para CASACOR Perú 2025.

Los Premios RINO (Reconocimiento al Interiorismo Notable y Original de Latinoamerica), avalados por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Arquitectura de Interiores (FLAI), distinguen propuestas que destacan por su creatividad, innovación y aporte al interiorismo latinoamericano.

Video destacado 🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Gaya: una experiencia que trasciende lo comercial

Diseñado para la marca Gaya, de Mariana Magtaz, el proyecto transforma el concepto tradicional de una tienda de joyería en una experiencia donde convergen arquitectura, arte e identidad de marca.

Diseño ganador

Ubicado en el coro de una antigua iglesia, el espacio de aproximadamente 70 m² toma como inspiración el ritmo, la simetría y la conexión con la naturaleza. La selección de materiales, el mobiliario diseñado a medida y una iluminación cuidadosamente trabajada construyen una atmósfera cercana a la de una galería de arte, donde cada pieza adquiere protagonismo.

Esta propuesta refleja la visión de F Arquitectura y Diseño: crear espacios que, además de responder a necesidades funcionales, transmitan identidad y generen conexiones entre las marcas y las personas.

Un reconocimiento para el diseño peruano

Con una trayectoria que abarca proyectos residenciales, corporativos y comerciales, Fernando Álvarez ha participado en varias exhibiciones como CASACOR Perú, Dip Restaura, Casa DID y Expodeco, consolidando así su presencia en el sector.

El reconocimiento obtenido en México representa un nuevo hito para el arquitecto y su estudio, y contribuye a visibilizar el talento peruano en el escenario internacional.

A través de Gaya: un espacio de arte y joyas, F Arquitectura y Diseño reafirma su apuesta por un interiorismo que combina creatividad, funcionalidad y una identidad propia, demostrando cómo el diseño puede transformar espacios en experiencias memorables.