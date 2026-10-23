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El método de Denzel Washington para alcanzar metas: “Un sueño equivale a una fantasía; un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas”

El actor también enfatiza que el fracaso es parte del proceso, animando a asumir riesgos y contar el éxito por el impacto positivo en los demás, no solo por dinero o fama.

Denzel Washington, ganador de dos Óscar, reflexiona sobre convertir aspiraciones en propósitos concretos en su discurso de graduación en la Universidad Dillard, en 2015.
Denzel Washington, ganador de dos Óscar, reflexiona sobre convertir aspiraciones en propósitos concretos en su discurso de graduación en la Universidad Dillard, en 2015. | Foto: AFP
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Denzel Washington, ganador de dos premios Óscar, compartió una reflexión sobre la importancia de convertir las aspiraciones personales en propósitos concretos. Durante un discurso de graduación en la Universidad Dillard, en 2015, destacó que la disciplina y la organización son fundamentales para alcanzar el éxito.

El actor nacido en Nueva York explicó que no basta con imaginar un futuro diferente si no existe un plan para hacerlo realidad. Por ello, recomendó establecer plazos, definir acciones específicas y mantener la constancia, en lugar de depender únicamente de la motivación o la inspiración.

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"Un sueño equivale a una fantasía. En cambio, un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas. Sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, qué paso daremos esta semana y qué recursos necesitamos", mencionó.

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¿Cuál es el método de Denzel Washington para cumplir objetivos?

Washington aconsejó escribir las metas y dividirlas en distintos periodos: anuales, mensuales y diarios. Esta estrategia permite organizar las prioridades, medir los avances y convertir los grandes propósitos en tareas que puedan realizarse progresivamente.

El intérprete también advirtió sobre un error frecuente al intentar alcanzar el éxito: confundir la actividad constante con el progreso real. "No confundas movimiento con progreso", señaló, al recordar que mantenerse ocupado no garantiza resultados si las acciones no contribuyen a una meta definida.

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Denzel Washington explica por qué el fracaso también es importante

La trayectoria del actor demuestra que el camino hacia el éxito no siempre está definido desde el principio. Durante su juventud, atravesó una etapa de incertidumbre académica y personal, una experiencia que utilizó para animar a otros a asumir riesgos y aprender de sus equivocaciones.

En su discurso, Washington resumió esa enseñanza con una frase directa: “Fracasa en grande”. Además, sostuvo que el éxito no debería medirse únicamente por el dinero o la fama, sino también por la capacidad de generar un impacto positivo en los demás.

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