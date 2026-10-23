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Los jardineros recomiendan echar canela en la tierra de las plantas: para qué sirve y qué beneficios puede aportar

Expertos destacan el cinamaldehído, presente en la canela, como un posible antifúngico; sin embargo, su efectividad varía según el tipo de hongo y la planta afectada.

La canela, común en la cocina, se usa como remedio casero para plantas al espolvorearla sobre la tierra, ayudando a prevenir hongos.
La canela, común en la cocina, se usa como remedio casero para plantas al espolvorearla sobre la tierra, ayudando a prevenir hongos. | Foto: Magnific
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La canela es un ingrediente habitual en la cocina de todo el mundo, pero también se utiliza como un remedio casero para cuidar las plantas. Expertos en la jardinería la espolvorean sobre la tierra de las macetas con la intención de prevenir la aparición de hongos.

Esta especia contiene cinamaldehído, un compuesto que ha mostrado actividad antifúngica en estudios de laboratorio. Sin embargo, su efectividad depende del tipo de hongo, la especie vegetal y la forma de aplicación, por lo que no garantiza que las plantas permanezcan libres de enfermedades.

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¿Cuáles son los beneficios de la canela en las plantas?

Aunque el uso de este condimento no asegura una eficacia comprobada para todas las enfermedades vegetales, sus posibles propiedades explican por qué algunas personas la incorporan a sus rutinas de jardinería.

  • Posible acción antifúngica: sus compuestos han sido estudiados por su capacidad para inhibir ciertos hongos en condiciones controladas.
  • Uso en semilleros: algunos aficionados echan pequeñas cantidades sobre el sustrato para intentar prevenir los hongos asociados al exceso de humedad, que pueden dañar las plántulas.
  • Complemento para el cuidado vegetal: puede utilizarse como un recurso casero adicional, siempre que no sustituya las medidas de prevención ni los tratamientos específicos.
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¿La canela reemplaza los cuidados básicos de las plantas?

La respuesta es no. Agregar canela a la tierra no soluciona problemas como el exceso de riego, el drenaje deficiente o la falta de ventilación.

Tampoco existe una dosis doméstica universal que garantice resultados seguros y eficaces. Por ello, conviene evitar las aplicaciones abundantes o repetidas sin una necesidad concreta.

Si aparecen manchas, moho recurrente o raíces deterioradas, lo recomendable es identificar la causa y aplicar un tratamiento apropiado.

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