Colegios de Tumbes en riesgo ante El Niño: Contraloría alerta por presupuesto sin ejecutar y falta de equipos

La Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET) dejó sin ejecutar más del 61% del presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad de los colegios y atender emergencias por desastres, pese a que la región se encuentra en estado de emergencia por el Fenómeno El Niño. La Contraloría también advirtió que la entidad no cuenta con recursos habilitados para atender de inmediato a las instituciones educativas afectadas y no acreditó el seguimiento a los locales reportados como vulnerables.

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio n.° 041-2026-OCI/0747-SOO, al 22 de setiembre la DRET había devengado S/33.059 de un presupuesto institucional modificado de S/84.351, lo que representa un avance del 39%. Por ello, quedaron sin ejecutar S/51.292, con el riesgo de que el saldo no se utilice durante este año y revierta al tesoro público.

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Colegios sin recursos para atender emergencias

La Contraloría identificó que cinco partidas destinadas a mejorar la seguridad de los colegios no registraban gastos. Estas sumaban aproximadamente S/23.700 y estaban destinadas a la compra de extintores, luces de emergencia, botiquines, equipos y mobiliario. Además, de los S/30.900 asignados a capacitaciones para prevenir y atender desastres, la entidad solo ejecutó el 11%.

El informe también alertó sobre la falta de presupuesto específico para atender emergencias y recuperar los colegios después de un desastre. Aunque la DRET solicitó motobombas, sacos terreros, extintores, botiquines y cascos de seguridad, no presentó documentos que acrediten gestiones para conseguir recursos adicionales ni para financiar las compras con fondos propios.

Sin seguimiento a colegios vulnerables

Otra observación corresponde a la falta de seguimiento a las solicitudes de atención de las instituciones educativas vulnerables. La DRET había priorizado Ochenta y dos locales educativos y presentado 60 fichas de evaluación de daños y necesidades. Sin embargo, el último trámite documentado ante el Gobierno Regional de Tumbes fue el 20 de abril de 2026, sin que se encontraran respuestas ni nuevas solicitudes de seguimiento durante los cinco meses posteriores.

La Contraloría también advirtió que la dirección regional no incorporó en su planificación todas las necesidades reportadas por las unidades de gestión educativa local (UGEL). En Zarumilla, por ejemplo, se identificaron 28 colegios que requieren reparaciones o la reposición de techos, canaletas, cercos y redes de desagüe. La UGEL Tumbes, por su parte, solicitó evaluar locales vulnerables y limpiar drenes y canales para facilitar la evacuación del agua de lluvia.

En la provincia de Contralmirante Villar, la UGEL gestionó S/798.000 para mantenimiento y obtuvo S/460.000 del Fondo de Compensación Regional (Foncor). No obstante, al 14 de setiembre, solo cuatro de los 11 servicios financiados estaban en ejecución.

Ante estas deficiencias, la Contraloría recomendó acelerar la ejecución del presupuesto disponible, habilitar recursos para atender emergencias y realizar seguimiento a las instituciones educativas vulnerables, con el fin de prevenir y reducir los riesgos asociados a desastres.