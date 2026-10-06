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Tumbes: Ruta de la Flagrancia acerca el sistema de justicia a escolares

Escolares de las instituciones José Lishner Tudela y El Gran Chilimasa conocieron cómo funciona un proceso de flagrancia y el rol de las instituciones involucradas.

Escolares de Tumbes participaron en la Ruta de la Flagrancia. Foto: difusión.
Escolares de Tumbes participaron en la Ruta de la Flagrancia. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes continuó acercando el funcionamiento del sistema de justicia a la comunidad educativa mediante la “Ruta de la Flagrancia”, dinámica desarrollada por el Módulo de Flagrancia Delictiva y dirigida, en esta oportunidad, a estudiantes de las instituciones educativas N.° 001 José Lishner Tudela y N.° 098 El Gran Chilimasa.

Durante las jornadas, los escolares participaron en un recorrido didáctico por las diferentes etapas que comprende un proceso de flagrancia delictiva. La dinámica permitió explicar, de manera sencilla y práctica, cómo se desarrolla este tipo de proceso, desde la intervención inicial ante la comisión de un presunto delito hasta las actuaciones que corresponden en sede judicial.

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Asimismo, los estudiantes conocieron las funciones que cumplen los diferentes operadores e instituciones que intervienen en un caso de flagrancia, lo que les permitió comprender cómo se articula el sistema para brindar una respuesta oportuna, respetando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.

Además de mostrar el funcionamiento de la justicia, la actividad promovió entre los escolares una cultura de legalidad y prevención, generando un espacio para reflexionar sobre la importancia de respetar las normas, conocer sus derechos y deberes y comprender las consecuencias que pueden derivarse de conductas contrarias a la ley.

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A través de la “Ruta de la Flagrancia”, la Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa fortaleciendo su acercamiento a la comunidad educativa, brindando a los jóvenes herramientas que les permitan conocer de manera directa cómo funciona el sistema de justicia y contribuir a una convivencia responsable y respetuosa de la ley.

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