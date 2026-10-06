Tumbes: Corte participa en jornada nacional de visitas a centros de acogida residencial

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó en la Jornada Nacional de Visitas a los Centros de Acogida Residencial, mediante una visita al CAR Medalla Milagrosa, ubicado en Zarumilla, con el propósito de conocer de manera directa las condiciones de atención y fortalecer la articulación institucional en favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección.

La actividad se desarrolló en el marco de la jornada nacional impulsada por el Poder Judicial, bajo el lema “Conocer para proteger, escuchar para transformar”, orientada a acercar a magistrados y equipos vinculados a la justicia de familia a los centros de acogida residencial y reforzar una atención centrada en las necesidades de esta población.

Durante la visita, la delegación de la Corte de Tumbes pudo conocer el entorno en el que se brinda atención a los residentes del CAR y recoger información relevante para fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen en los procesos de protección.

Estas acciones permiten mantener una mirada directa sobre la realidad de los centros de acogida y contribuyen a que las decisiones y actuaciones vinculadas a la justicia de familia se desarrollen con mayor cercanía, sensibilidad y enfoque de protección integral.

Con su participación en esta jornada nacional, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de promover una justicia de familia más cercana y articulada, orientada a garantizar la protección y el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.