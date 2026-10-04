Resultados en Lurigancho-Chosica, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Hoy, domingo 4 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en el distrito de Lurigancho-Chosica.

¿Quién es el virtual alcalde de Lurigancho-Chosica, según la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo con la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.

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Elecciones Regionales y Municipales 2026

Los comicios del 4 de octubre definieron a los alcaldes y regidores de cada distrito y provincia, además de los gobernadores y vicegobernadores regionales, quienes asumirán sus cargos en el periodo 2027-2030. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó la jornada electoral, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encargó de fiscalizarla en cada distrito, provincia y región ante posibles irregularidades.

Para más información sobre los resultados en tu distrito y en el resto del país, sigue la cobertura electoral de La República en nuestra sección especial de Elecciones 2026, donde encontrarás las últimas noticias de la jornada del domingo 4 de octubre.