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Sociedad

Papa León XIV suspende todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por operación pulmonar

La operación ha modificado la agenda del Vaticano, incluyendo la reorganización del encuentro sobre Amoris laetitia, del que León XIV no podrá participar. Además, solicitó no publicar el Informe de Síntesis del evento.

El papa León XIV cancela audiencias por operación pulmonar
El papa León XIV cancela audiencias por operación pulmonar
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El papa León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre debido a la operación para extirparle un nódulo pulmonar. El Vaticano informó que ingresará este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana.

La Prefectura de la Casa Pontificia comunicó la suspensión de las reuniones que forman parte de la agenda diaria del papa. El sumo pontífice anunció la intervención el domingo, después del rezo del Ángelus, y precisó que los médicos detectaron el nódulo durante una revisión médica de rutina, en una fase muy temprana.

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La hospitalización modifica la agenda del Vaticano

La operación también obligó a reorganizar el encuentro sobre Amoris laetitia, que conmemora los diez años de la publicación de este documento. León XIV no participará en las sesiones de la tarde y encargó al cardenal Luis Antonio Tagle la misa prevista para el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, con los participantes de la reunión.

El sacerdote Giacomo Costa, responsable de la metodología del encuentro y consultor de la Secretaría General del Sínodo, explicó que la hospitalización implica cambios en el desarrollo de las actividades. Durante la misa, los asistentes también rezarán por la salud del papa y por las familias.

Vaticano

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León XIV pide aplazar la publicación del informe final

El papa pidió que el Informe de Síntesis del encuentro no se publique como estaba previsto. Según explicó Costa, León XIV quiere escuchar las conclusiones y expresar su opinión. Por ello, revisará los materiales después de salir del hospital y podrá pronunciarse sobre el documento.

Antes de su ingreso, el papa, de 71 años, cumplió con normalidad sus compromisos del lunes y recibió a representantes eclesiásticos de distintos países, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

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