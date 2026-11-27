El juez Max Rivera Dueñas, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) en Arequipa, fue removido de su cargo luego de que una trabajadora judicial presentara una denuncia en su contra por presunto hostigamiento sexual. La acusación fue formalizada el 11 de noviembre y, mediante la Resolución N.° 000634-2026-JN-ANC-PJ, se dispuso que su designación concluyera el 25 de noviembre.

Según la denuncia, el magistrado habría enviado mensajes de WhatsApp a la trabajadora con comentarios sobre su apariencia física, además de insistirle para concretar encuentros. Estas comunicaciones habrían generado incomodidad en la denunciante, quien consideró inapropiado el comportamiento.

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La trabajadora señaló que inicialmente recibía los mensajes desde un número desconocido. Sin embargo, cuando solicitó al remitente que se identificara, este se presentó como Rivera Dueñas.

Ante esta situación, la denunciante solicitó medidas de protección debido a que el magistrado ocupaba un cargo superior dentro de la institución y temía posibles represalias. Por su parte, la Corte Superior de Justicia de Arequipa informó que no le corresponde investigar ni sancionar estos hechos, debido a que la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control funciona de manera autónoma.

Ciudadanas cuestionan preparación de funcionarios frente al hostigamiento sexual

Tras conocerse la denuncia, ciudadanas consultadas por La República cuestionaron la conducta de los funcionarios públicos y pusieron en duda si todos reciben la capacitación necesaria para conocer y aplicar las normas que sancionan el hostigamiento sexual.

“Estamos hablando de violencia y acoso sexual contra una trabajadora del Estado. La Ley 27942 habla de que el hostigamiento no puede darse. No sé si se les capacita a los funcionarios públicos. No puede ser posible que se generen ambientes hostiles, intimidantes y menos en lugares así”, señaló Lenn Ketzal Guillén Aguilar, estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) e integrante de la organización MIKAMARU.

Asimismo, una activista advirtió sobre el temor que pueden experimentar las víctimas cuando el presunto agresor ocupa un cargo de poder o influencia dentro de las instituciones.

“A veces, cuando un fiscal, abogado o policía nos agrede por su poder de influencia, da miedo denunciar, pero es mejor hacerlo para protegernos”, manifestó.

CEM exhorta a denunciar casos de hostigamiento sexual

Desde el Centro de Emergencia Mujer (CEM) recordaron que las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia no deben tener temor de denunciar, incluso cuando el presunto agresor sea un funcionario público.

La institución precisó que el procedimiento para presentar una denuncia es el mismo tanto si el señalado es un ciudadano como si ocupa un cargo dentro del Estado.

En este caso, la denuncia deberá continuar su curso ante el Ministerio Público y las instancias de control correspondientes, que tendrán que determinar si existen responsabilidades. La identidad de la trabajadora judicial se mantiene en reserva.