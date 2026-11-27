De Perú a Transilvania: Flying Fish llevó a cuatro peruanos al Castillo de Drácula Dos ganadores peruanos y sus acompañantes viajaron hasta Rumanía para vivir una aventura de varios días que culminó con una celebración inmersiva en el mítico Castillo de Bran, conocido popularmente como el Castillo de Drácula, junto a invitados de diferentes partes del mundo.

Flying Fish llevó a dos ganadores peruanos y sus acompañantes hasta el emblemático Castillo de Drácula. Foto: difusión.

Flying Fish llevó a dos ganadores peruanos y sus acompañantes hasta el emblemático Castillo de Drácula. Foto: difusión.

Hay fiestas de Halloween que se recuerdan por el disfraz. Y otras que difícilmente se pueden creer. Flying Fish, la cerveza saborizada de Backus, decidió llevar su Sabor Inesperado al siguiente nivel, haciendo realidad una experiencia que parecía sacada de una película: viajar hasta Transilvania para celebrar en el legendario Castillo de Drácula.

Cuatro peruanos fueron parte de esta aventura internacional, que reunió a invitados y creadores de contenido de distintos países en uno de los escenarios más misteriosos del mundo.

Llegan a Rumanía gracias al reto viral de Flying Fish

Todo empezó en Perú con un extraño video de cámaras de seguridad en tiendas Tambo que apareció en TikTok y despertó la curiosidad de miles de personas. Detrás del misterio estaba Flying Fish, invitando a los consumidores a participar por una experiencia que rompería con cualquier plan convencional de Halloween.

Dos ganadores y sus acompañantes fueron los elegidos para viajar al otro lado del mundo, sin imaginar todo lo que les esperaba.

Durante varios días, los peruanos recorrieron escenarios emblemáticos de Rumanía, descubrieron paisajes de película y vivieron experiencias inspiradas en el misterio y las leyendas de Transilvania. Una aventura que fue elevando la expectativa hasta llegar al momento más esperado: entrar al Castillo de Drácula.

Los ganadores peruanos recorrieron distintos escenarios de Rumanía antes de llegar al Castillo de Bran. Foto: difusión.

Así fue la fiesta de Halloween de Flying Fish en el Castillo de Drácula

El 7 de noviembre, el mítico Castillo de Bran se transformó en el escenario de una experiencia inmersiva que convirtió el funeral de Drácula en una celebración fuera de lo común.

Entre ambientes iluminados por velas, personajes misteriosos, retratos que cobraban vida y una procesión teatral, los invitados fueron transportados al universo del legendario vampiro. Pero la noche tenía preparada una sorpresa más: la aparición del propio Drácula que dio paso a una fiesta con DJs, música y una puesta en escena que desafió todas las expectativas.

Los cuatro peruanos compartieron esta experiencia con invitados de diferentes partes del mundo, formando parte de una celebración global donde lo extraordinario dejó de ser ficción.

Flying Fish convierte su Sabor Inesperado en una experiencia inolvidable

“En Flying Fish creemos que lo inesperado no debería quedarse solo en el sabor de nuestra cerveza, sino sentirse en todo lo que hacemos como marca. Por eso quisimos llevar a nuestros consumidores a vivir algo que jamás hubieran imaginado: una fiesta en el mismísimo Castillo de Drácula. Queremos desafiar los códigos tradicionales de la cerveza y demostrar que una marca diferente también puede crear experiencias nunca antes pensadas”, señaló Cecilia Mircin, Beyond Core Senior Manager de Backus.

La campaña formó parte de una iniciativa internacional de Flying Fish que reunió a participantes de distintos mercados, entre ellos Perú, Brasil, México, Canadá, Bélgica y Sudáfrica.

En Perú, Flying Fish también llevó la campaña al Estadio Nacional durante la fiesta de Halloween 'Reggaeton Lima Festival', que reunió a 40.000 personas, con un despliegue que permitió a los asistentes vivir de primera mano la propuesta de la marca.

Con estas experiencias, Flying Fish continúa llevando su posicionamiento de Sabor Inesperado mucho más allá del producto, demostrando que lo diferente no solo se prueba: también se descubre, se comparte y se vive.

Flying Fish combina cerveza con un sabor cítrico a lima-limón, bajo su propuesta “Sabor Inesperado”. Foto: difusión.

Sobre Flying Fish

Flying Fish es la primera cerveza saborizada de Backus en el Perú. Combina la frescura de la cerveza con un sabor cítrico a lima-limón, logrando un perfil ligero y balanceado. Bajo el concepto Sabor Inesperado, la marca reinventa los códigos tradicionales de la categoría con una propuesta refrescante, social y auténtica, dirigida a jóvenes que buscan romper esquemas, descubrir alternativas diferentes y compartir nuevas experiencias.

El consumo de bebidas alcohólicas debe realizarse de manera responsable y con moderación. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Recuerda que el consumo de alcohol es exclusivo para mayores de edad y evita conducir después de beber.

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