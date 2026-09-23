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Corte de agua programado en Lima este miércoles 23 de septiembre: consulta los sectores afectados en Comas, SJL, Miraflores y otros distritos

Sedapal recomienda a los usuarios prepararse para los cortes y consultar los horarios exactos según su distrito. Detalles están disponibles en sus canales oficiales.

Sedapal anuncia cortes de agua potable en Lima este miércoles 23 de septiembre por mantenimiento. Los vecinos deben prepararse para interrupciones en varios distritos.
Sedapal anuncia cortes de agua potable en Lima este miércoles 23 de septiembre por mantenimiento. Los vecinos deben prepararse para interrupciones en varios distritos.Foto: Andina/Composición La República
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Sedapal ha programado cortes de agua potable para este miércoles 23 de septiembre en distintos sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento, limpieza, desinfección y empalme de tuberías. Las interrupciones tendrán horarios diferentes según el distrito y la zona involucrada.

Entre los puntos incluidos en la programación figuran Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, La Molina y el Cercado de Lima. Los horarios de suspensión van desde algunas horas durante el día hasta interrupciones que se extenderán hasta la noche.

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Sedapal programa cortes de agua en Comas, Carabayllo y San Martín de Porres este miércoles 23 de septiembre

En Comas, la suspensión está prevista entre las 12:00 m. y las 6:00 p. m. por trabajos de limpieza y desinfección de un reservorio. El corte abarcará gran parte del distrito, salvo el área comprendida entre las avenidas Gerardo Unger, República de Israel, Micaela Bastidas y Túpac Amaru.

Estos son los principales horarios y zonas contempladas en la programación:

  • Comas: de 12:00 m. a 6:00 p. m. Comprende los sectores 339, 340C, 341A y 342-350, con la excepción señalada por Sedapal.
  • Carabayllo: de 12:00 m. a 6:00 p. m. Afectará sectores ubicados entre el límite con Comas, el río Chillón, la avenida Parque Zonal, la avenida Túpac Amaru y la avenida Amador Merino Reyna.
  • San Martín de Porres: de 12:00 m. a 8:00 p. m. Corresponde al sector 206 e incluye zonas como Palao, Ingeniería, Perú, Valdiviezo, La Milla, Nuevo Perú y Lampa de Oro.
  • Cercado de Lima: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Se realizarán empalmes de tuberías en el sector 41, en áreas comprendidas dentro del cuadrante señalado por Sedapal.
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San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y La Molina tendrán interrupciones de hasta casi 12 horas

San Juan de Lurigancho tendrá una de las suspensiones más extensas de la jornada. El corte del sector 414 está programado desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. y comprende numerosos asentamientos, urbanizaciones, cooperativas y asociaciones, entre ellas Daniel A. Carrión, Villa Mercedes, Sargento Lores, Villa Hermosa, Las Delicias, Ramiro Prialé y sectores de Canto Grande.

La programación para otros distritos contempla los siguientes horarios:

  • San Juan de Lurigancho: de 8:00 a. m. a 11:59 p. m., en el sector 414.
  • San Juan de Miraflores: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., en los sectores 300 y 301, además de zonas correspondientes a los sectores 307 y 308 de Villa María del Triunfo.
  • La Molina: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. en parte del sector 199.
  • La Molina: de 1:00 p. m. a 11:50 p. m. en otro grupo de zonas del sector 199.

Sedapal recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias según el horario establecido para cada zona y consultar sus canales oficiales para conocer los detalles de la programación.

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