Es falso que en el norte de Ayacucho no haya ladrones, como indicó el candidato al GORE de esa región, Edgar Rojas

En un debate transmitido por redes sociales, el candidato al Gobierno Regional de Ayacucho, Edgar Rojas, de la organización Visión Política, señaló que la efectividad de los ronderos es tal que en las provincias del norte de Ayacucho no existen ladrones:

“Yo he vivido en la pandemia en la parte norte y he visto cómo funciona la ciudadanía, los ronderos. Son tan efectivos que en el pueblo, en la ciudad, no existen ladrones”.

Esta información es falsa. PerúCheck revisó los últimos reportes del Sistema Integral de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística (INEI) y encontró que en las provincias de Huanta y La Mar, ambas ubicadas al norte de la capital de Ayacucho, existe una fuerte presencia de delitos. Según las estadísticas del año 2025, en ambas provincias existe una incidencia del 25,7% al 29,6% de personas de 15 años a más que fueron víctimas de algún hecho delictivo, como refleja el mapa a continuación:

Fuente: Datacrim del INEI, 2025

Asimismo, según los datos del Mapa del Delito Georreferenciado del Ministerio del Interior , con fecha de corte al 31 de mayo del presente año, la cantidad total de delitos entre robos, hurtos, estafas y demás en la provincia de Huanta, asciende a 114,861. Lo mismo ocurre con la provincia de La Mar, que alcanza la cifra de 25.492 casos reportados.

Fuente: Mapa del Delito Georreferenciado del Ministerio del Interior

Fuente: Mapa del Delito Georreferenciado del Ministerio del Interior

Por otro lado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que la inseguridad se ha agravado en Ayacucho: entre 2019 y 2024, las denuncias policiales aumentaron 64,6% y las denuncias por extorsión se cuadruplicaron. En el primer semestre de 2024, el 29,6% de los ayacuchanos fue víctima de algún delito, por encima del promedio nacional de 25,5%, mientras que el 82,1% consideraba probable ser víctima de un delito.

Conclusión

Según el mapa del delito del Ministerio del Interior, en las provincias al norte de Ayacucho, como Huanta y La Mar, se han registrado al mes de agosto de 2026, más de 130.000 casos delictivos. Además, el INEI señala que en estas provincias el índice de personas mayores de 15 años víctimas de algún hecho delictivo está entre 25,7% y 29,6%. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del candidato al GORE de Ayacucho Edgar Rojas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.