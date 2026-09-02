Es falso que esta fotografía retrate los daños estructurales de una vivienda a causa del terremoto de 7,2 en Ayacucho: en realidad, fue captada en Pereira, Colombia

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen que retrata los daños estructurales de una vivienda a causa del terremoto de 7,2 en Ayacucho.

LO VERDADERO:

Si bien la fotografía es real, no corresponde a Ayacucho ni a Perú, sino a Pereira, Colombia, y muestra los daños estructurales de una vivienda tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

En los últimos días se difundió en plataformas como Facebook, Instagram y Threads una fotografía que, según usuarios, mostraba los daños estructurales ocasionados en una vivienda por el sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho el pasado 20 de agosto.

Fotografía viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Variantes de la imagen. Foto: Facebook | Composición: LR

Una de las publicaciones con más alcance se encontraba en Facebook y superaba las 7.200 reacciones, 442 comentarios y 597 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el origen de la fotografía, se realizó una búsqueda con Google Lens. Aunque no se encontró la imagen exacta que circula en redes sociales, se localizaron fotografías de la misma vivienda, pero tomadas desde otros ángulos.

Estas fueron compartidas por medios colombianos, como El Tiempo y El País, y por agencias internacionales, como EFE y Getty Images (1, 2). En sus reportes se indicaba que se trató de una vivienda afectada en Pereira, Colombia, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado la mañana del 10 de agosto de 2026.

La fecha de publicación de las fotografías también cobró relevancia en esta verificación, pues fueron compartidas entre el 11 y el 19 de agosto de 2026, es decir, antes del sismo ocurrido en Ayacucho el 20 de agosto.

El Tiempo (11 de agosto) :

El Tiempo publicó una fotografía desde otro ángulo el 11 de agosto. Foto: El Tiempo (Instagram)

EFE (11 y 12 de agosto) :

EFE publicó una fotografía desde otro ángulo el 11 de agosto. Foto: EFE (Web)

EFE publicó una fotografía desde otro ángulo el 12 de agosto. Foto: EFE (Web)

El País (13 de agosto) :

El País publicó una fotografía desde otro ángulo el 13 de agosto. Foto: El País (Web)

Getty Images (19 de agosto) :

Getty Images publicó una fotografía desde otro ángulo el 19 de agosto (1). Foto: Getty Images @anadolu (Web)

Getty Images publicó una fotografía desde otro ángulo el 19 de agosto (2). Foto: Getty Images @anadolu (Web)

Como información adicional, los reportes señalaban que el terremoto provocó daños en distintas estructuras de la ciudad y que algunas personas tuvieron que trasladarse temporalmente a parques, losas deportivas y centros comunitarios.

En ese sentido, la fotografía que circuló en redes sociales no retrataba los daños ocasionados por el sismo de Ayacucho. En realidad, se trató de una vivienda ubicada en Pereira, Colombia, y que fue captada tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una fotografía que supuestamente mostraba los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,2 que azotó Ayacucho el 20 de agosto. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa. Una búsqueda inversa con Google Lens permitió encontrar fotografías del mismo hecho, tomadas desde otros ángulos, que fueron publicadas por medios colombianos y agencias internacionales días antes del sismo en Perú. En realidad, se retrataba una vivienda afectada en Pereira, Colombia, tras el terremoto de 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.