Capturan a dos presuntos miembros de Los Pepes: banda exigía S/90 semanales a choferes en Lima Norte

Dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos por agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional, en el marco de un operativo contra la presunta banda criminal denominada Los Pepes, investigada por extorsionar a una empresa de transporte público de Lima Norte.

La intervención se realizó aproximadamente a las 11.05 p. m. del 23 de septiembre, en la calle Los Jazmines, manzana 6, lote 5, en Mercurio Alto, distrito de Los Olivos. Los detenidos fueron identificados como Adrianys del Valle Gonzales Rivera (36), alias 'Adri', y Gabriel José Ramos Domínguez (35), alias 'Gabo'.

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Según explicó el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, dentro de la dinámica extorsiva no solo se investiga a quienes realizan directamente las amenazas mediante WhatsApp, sino también a aquellas personas que facilitan sus cuentas bancarias, participan en la recepción del dinero o intervienen en otras acciones vinculadas a las amenazas y hechos violentos. En esa línea, estas personas también podrían ser investigadas por el delito de extorsión, según la participación que se determine.

Amenazas mediante grupo de WhatsApp

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una persona cuya identidad permanece en reserva. De acuerdo con la Policía, se trataría de un conductor de una empresa de transporte público que venía siendo víctima de extorsión desde aproximadamente inicios de junio de 2026.

Los presuntos extorsionadores habrían creado un grupo de WhatsApp en el que amenazaban a los conductores y les exigían un pago semanal de S/90, bajo amenazas de muerte. Según el coronel Obando, las amenazas no solo estaban dirigidas contra los conductores, sino que también podían representar un riesgo para los usuarios del servicio.

La empresa afectada tendría aproximadamente 100 a 120 unidades vehiculares. El oficial señaló que esta cantidad permite dimensionar el posible flujo de dinero que los extorsionadores buscaban obtener mediante las cuotas exigidas.

Material incautado durante intervención policial

Filmaban y seguían a los vehículos

Otro elemento identificado por los investigadores fue la realización de actividades de marcaje y reglaje. Según la explicación policial, los presuntos extorsionadores realizaban seguimientos a las unidades utilizando mototaxis, automóviles o camionetas.

Durante estos desplazamientos, habrían filmado los vehículos y posteriormente enviado las imágenes al grupo de WhatsApp, como una forma de demostrar que tenían identificadas y bajo seguimiento a las unidades de transporte. La Policía considera que estas acciones formaban parte del mecanismo utilizado para presionar a los conductores a cumplir con los pagos exigidos.

Cambiaban las cuentas para recibir los pagos

La PNP también reconstruyó parte de la dinámica de los depósitos. De acuerdo con el coronel Obando, los extorsionadores proporcionaban números de cuentas a los conductores para realizar los pagos y posteriormente exigían que enviaran los respectivos vouchers y la placa de cada vehículo al grupo de WhatsApp.

Las cuentas receptoras, según el oficial, cambiaban semanal o quincenalmente, mientras se mantenían las presiones colectivas y las advertencias de posibles consecuencias contra quienes no cumplieran con el pago.

Detenidos se encargaban de recibir el dinero

A partir de la denuncia con reserva de identidad y de las acciones de inteligencia e investigación, la Policía logró identificar y detener a los dos ciudadanos venezolanos que, según la hipótesis policial, estarían vinculados a las cuentas utilizadas para recibir las principales cuotas extorsivas.

Durante el operativo se incautaron dos celulares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y vouchers de depósitos, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones.

"Se encontraron conversaciones, capturas de pantalla y comprobantes de operaciones financieras que evidenciarían, de acuerdo con la investigación, coordinaciones relacionadas con la obtención de cuentas, la recepción del dinero y su posterior envío", añadió el coronel.

La Policía también detectó que en uno de los equipos celulares estaban instalados aplicativos y monederos digitales vinculados a terceros, además de aplicaciones relacionadas con cuentas de ahorro de otras personas. Según Obando, esto habría permitido que una persona distinta al titular de la cuenta tuviera el control o gestión de los fondos.

Investigan presuntos movimientos de dinero hacia el extranjero

Otro aspecto de la investigación está relacionado con la ruta que siguió parte del dinero de la extorsión. La Policía realizó un análisis de la trazabilidad de las cuentas de paso e intermedias y, según el coronel Obando, identificó operaciones realizadas en Perú y movimientos que tendrían conexiones en el exterior.

Finalmente, el jefe policial indicó que, además de los dos detenidos, otras personas vinculadas a las cuentas utilizadas en la dinámica extorsiva serán materia de investigación. La Policía continúa con las diligencias para determinar el grado de participación de cada involucrado y establecer la ruta completa de los fondos.