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Entretenimiento

¿Quién ganó la final del Mister Internacional 2026 y se convirtió en el sucesor de Kirk Bondad de Filipinas?

Este sábado 26 de septiembre, Bangkok acoge la gran final del Mister Internacional 2026, donde 50 hombres compiten por el título del filipino Kirk Bondad.


Los participantes del Mister Internacional 2026 han pasado por diversas evaluaciones, incluyendo traje de baño, gala y entrevistas, antes de la gran final en el MCC Hall. Foto: Instagram
Los participantes del Mister Internacional 2026 han pasado por diversas evaluaciones, incluyendo traje de baño, gala y entrevistas, antes de la gran final en el MCC Hall. Foto: Instagram
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Este sábado 26 de septiembre se realiza la gran final de la edición 18 del Mister Internacional 2026 en el MCC Hall de The Mall Lifestore Bangkapi, en Bangkok, Tailandia, hasta donde llegaron 50 hombres de todo el mundo para competir por el título del filipino Kirk Bondad, quien saboreó la victoria el 25 de septiembre de 2025.

Los participantes del Mister Internacional 2026 fueron parte de competencias previas, que incluyen evaluaciones en traje de baño (swimwear), traje de gala (evening wear) y entrevistas en profundidad. La primera eliminación se realizará al anunciar el top 20 del Mister Internacional 2026.

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TOP 20 del Mister Internacional 2026

  • Nigeria
  • Iraq
  • EE. UU.
  • Sri Lanka
  • Venezuela
  • Sudáfrica
  • Indonesia
  • Australia
  • Netherlands
  • Puerto Rico
  • Tailandia
  • Turquía
  • Corea
  • Filipinas
  • México
  • Panamá
  • North Cyprus
  • Vietnam
  • España
  • Canadá (voto del público)

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