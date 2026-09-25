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Política

Ministro Chang sobre interpelación en su contra: “Han pasado recien noventa días de gestión”

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras han presentado una moción de interpelación con 44 preguntas sobre la gestión del ministro de Educación.

Ministro de Educación declaró sobre posible interpelación | Foto: Minedu.
Ministro de Educación declaró sobre posible interpelación | Foto: Minedu.
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José Antonio Chang, ministro de Educación, se pronunció sobre el pedido de interpelación presentado en la Cámara de Diputados contra su gestión ministerial. Para Chang, la decisión adoptada por algunos sectores de la Cámara Baja no es adecuada, debido a que lleva pocos meses al frente del sector.

"Son procedimientos dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Dentro de ello está el juego democrático. Espero que las bancadas sean reflexivas. Han pasado recién noventa días de mi gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado", indicó.

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Además, Chang volvió a referirse a sus declaraciones sobre la ideología en los textos escolares. Aseguró que lo ocurrido durante el conflicto armado interno debe ser abordado como un hecho histórico y correctamente interpretado. Sobre el pedido de facultades legislativas, sostuvo que debe ser debatido lo antes posible y señaló que la contrapropuesta presentada por Renovación Popular —que plantea otorgar facultades en cuatro puntos específicos— no le desagrada.

"Esperamos que apresuren este tema en la Cámara. Ya ha pasado tiempo desde esta solicitud y en otros gobiernos ha sido bastante rápido. (...) Sobre la contrapropuesta presentada por Renovación Popular, no tengo exactamente la opinión de todo el gabinete, pero, en mi opinión, es bastante amplia esa posibilidad", señaló.

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La moción de interpelación contra Chang

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras impulsaron una moción de interpelación contra el ministro José Antonio Chang. El documento, presentado el 21 de septiembre, contiene 44 preguntas que el titular del sector deberá responder ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre decisiones y actuaciones adoptadas desde el inicio de su gestión.

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Entre los principales temas figuran la crisis institucional de la Universidad Nacional de Ucayali y sus efectos en la continuidad de las actividades académicas, así como el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU, Vicente Paul Espinoza Santillán. También se solicitan explicaciones sobre los criterios de idoneidad e integridad utilizados para designar a funcionarios como Doris Lorena Gavilano, Pedro Elmer Morales y Esdras Ricardo Medina.

El pliego incluye, además, cuestionamientos por la incorporación de las exparlamentarias Tania Ramírez y Diana Gonzáles en entidades del sector Educación, así como por la situación de la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola. Los legisladores también preguntan por la actuación del Minedu frente a una orden judicial relacionada con Espinoza, la anulación de multas a la Universidad de San Martín de Porres, la reglamentación de una ley sobre pensiones del magisterio cesante y los cambios anunciados en la currícula escolar.

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