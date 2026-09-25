Estudiantes de institutos públicos crean dispositivo portátil para detectar la anemia infantil sin conectividad

Propuestas como SMARTSAFE HELMET, BioSync y CHAKRABOT abordan preocupaciones sobre seguridad y medio ambiente, con tecnología IoT y automatización para mejorar riesgos laborales, recuperar suelos y fomentar la reforestación urbana.

Propuestas como SMARTSAFE HELMET, BioSync y CHAKRABOT abordan preocupaciones sobre seguridad y medio ambiente, con tecnología IoT y automatización para mejorar riesgos laborales, recuperar suelos y fomentar la reforestación urbana. Foto: composición LR/Difusión

Estudiantes de 27 institutos de educación superior tecnológicos públicos desarrollaron soluciones orientadas a problemas de salud, seguridad laboral y recuperación ambiental como parte del programa “Diseño aplicado de productos e incubación de proyectos”, promovido por el Ministerio de Educación (Minedu). Entre las propuestas figura un dispositivo portátil que permite medir la hemoglobina sin necesidad de conectividad y busca facilitar la detección temprana de la anemia infantil en comunidades rurales.

Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes de institutos que implementan el Modelo de Excelencia (IDEX) y serán presentados en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante la exposición, los equipos explicarán las necesidades identificadas en sus territorios, así como las etapas que siguieron para convertir esos problemas en propuestas tecnológicas aplicadas a distintos sectores.

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Dispositivo portátil permitirá medir hemoglobina en zonas rurales

Una de las iniciativas corresponde al proyecto UCHINUATECH+HB, desarrollado por el Instituto Tecnológico Perú-Japón de Amazonas. La propuesta consiste en un dispositivo biomédico portátil y no invasivo que utiliza fotometría para medir los niveles de hemoglobina y permite imprimir los resultados de manera inmediata.

El equipo plantea utilizar esta herramienta para apoyar la detección temprana de la anemia infantil en comunidades rurales donde no existe conectividad. A la propuesta de salud se suma DIABETES CERO, desarrollada por el Instituto Tecnológico Gilda Liliana Ballivián Rosado de Lima, que contempla un sistema de tamizaje rápido, seguimiento mediante una aplicación y mensajes de texto con inteligencia artificial. El proyecto también considera la fabricación local de prótesis transtibiales de bajo costo.

Entre los proyectos destaca un dispositivo portátil que mide hemoglobina sin conectividad, facilitando la detección de anemia infantil en comunidades rurales y contribuyendo a mejorar la salud.

Casco inteligente, biorreactor y robot amplían las soluciones tecnológicas

Las propuestas también abarcan necesidades vinculadas con la seguridad y el ambiente. SMARTSAFE HELMET, del Instituto Tecnológico Pasco, plantea un casco equipado con sensores y tecnología IoT para supervisar gases tóxicos, impactos, temperatura y ubicación, además de emitir alertas ante situaciones de riesgo en actividades mineras e industriales.

Desde Madre de Dios, el Instituto Tecnológico Jorge Basadre Grohmann presentará BioSync, un biorreactor modular inteligente que combina sensores, automatización e IoT para controlar el cultivo de microorganismos benéficos destinados a contribuir con la recuperación de suelos afectados por la deforestación y la minería. En tanto, el Instituto Tecnológico Simón Bolívar del Callao desarrolló CHAKRABOT, un robot sembrador automatizado que puede controlarse desde una aplicación móvil y está orientado a apoyar la reforestación urbana y el aumento de áreas verdes.

Para concretar estas iniciativas, los docentes recibieron 96 horas de formación, talleres, mentorías y acompañamiento técnico. El proceso también contó con 27 diseñadores industriales que participaron como mentores voluntarios. La experiencia, respaldada por entidades vinculadas a la competitividad, ciencia, tecnología e innovación, beneficiará a más de 27 000 estudiantes de institutos tecnológicos públicos en actividades de innovación tecnológica, investigación aplicada, diseño y emprendimiento.