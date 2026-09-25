Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Netanyahu en la ONU ft. Josefina Miroquesada y Oscar Vidarte | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Estudiantes de institutos públicos crean dispositivo portátil para detectar la anemia infantil sin conectividad

Entre los proyectos destacan un dispositivo portátil para medir hemoglobina en comunidades rurales y un sistema de tamizaje para diabetes. Estas iniciativas buscan facilitar la detección de enfermedades en zonas sin conectividad.

Propuestas como SMARTSAFE HELMET, BioSync y CHAKRABOT abordan preocupaciones sobre seguridad y medio ambiente, con tecnología IoT y automatización para mejorar riesgos laborales, recuperar suelos y fomentar la reforestación urbana.
Propuestas como SMARTSAFE HELMET, BioSync y CHAKRABOT abordan preocupaciones sobre seguridad y medio ambiente, con tecnología IoT y automatización para mejorar riesgos laborales, recuperar suelos y fomentar la reforestación urbana.Foto: composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

Estudiantes de 27 institutos de educación superior tecnológicos públicos desarrollaron soluciones orientadas a problemas de salud, seguridad laboral y recuperación ambiental como parte del programa “Diseño aplicado de productos e incubación de proyectos”, promovido por el Ministerio de Educación (Minedu). Entre las propuestas figura un dispositivo portátil que permite medir la hemoglobina sin necesidad de conectividad y busca facilitar la detección temprana de la anemia infantil en comunidades rurales.

Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes de institutos que implementan el Modelo de Excelencia (IDEX) y serán presentados en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante la exposición, los equipos explicarán las necesidades identificadas en sus territorios, así como las etapas que siguieron para convertir esos problemas en propuestas tecnológicas aplicadas a distintos sectores.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Camioneta que pertenecería al Mininter atropella a joven que paseaba a su perro en SJM y lo deja en UCI

lr.pe

Dispositivo portátil permitirá medir hemoglobina en zonas rurales

Una de las iniciativas corresponde al proyecto UCHINUATECH+HB, desarrollado por el Instituto Tecnológico Perú-Japón de Amazonas. La propuesta consiste en un dispositivo biomédico portátil y no invasivo que utiliza fotometría para medir los niveles de hemoglobina y permite imprimir los resultados de manera inmediata.

El equipo plantea utilizar esta herramienta para apoyar la detección temprana de la anemia infantil en comunidades rurales donde no existe conectividad. A la propuesta de salud se suma DIABETES CERO, desarrollada por el Instituto Tecnológico Gilda Liliana Ballivián Rosado de Lima, que contempla un sistema de tamizaje rápido, seguimiento mediante una aplicación y mensajes de texto con inteligencia artificial. El proyecto también considera la fabricación local de prótesis transtibiales de bajo costo.

Puedes ver

Menor de 9 años sufre quemaduras de tercer grado durante encendido de antorcha olímpica en colegio de Piura

lr.pe
Archivo

Entre los proyectos destaca un dispositivo portátil que mide hemoglobina sin conectividad, facilitando la detección de anemia infantil en comunidades rurales y contribuyendo a mejorar la salud.

Casco inteligente, biorreactor y robot amplían las soluciones tecnológicas

Las propuestas también abarcan necesidades vinculadas con la seguridad y el ambiente. SMARTSAFE HELMET, del Instituto Tecnológico Pasco, plantea un casco equipado con sensores y tecnología IoT para supervisar gases tóxicos, impactos, temperatura y ubicación, además de emitir alertas ante situaciones de riesgo en actividades mineras e industriales.

Desde Madre de Dios, el Instituto Tecnológico Jorge Basadre Grohmann presentará BioSync, un biorreactor modular inteligente que combina sensores, automatización e IoT para controlar el cultivo de microorganismos benéficos destinados a contribuir con la recuperación de suelos afectados por la deforestación y la minería. En tanto, el Instituto Tecnológico Simón Bolívar del Callao desarrolló CHAKRABOT, un robot sembrador automatizado que puede controlarse desde una aplicación móvil y está orientado a apoyar la reforestación urbana y el aumento de áreas verdes.

Para concretar estas iniciativas, los docentes recibieron 96 horas de formación, talleres, mentorías y acompañamiento técnico. El proceso también contó con 27 diseñadores industriales que participaron como mentores voluntarios. La experiencia, respaldada por entidades vinculadas a la competitividad, ciencia, tecnología e innovación, beneficiará a más de 27 000 estudiantes de institutos tecnológicos públicos en actividades de innovación tecnológica, investigación aplicada, diseño y emprendimiento.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor hoy en Perú, viernes 25 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mujer embarazada y su bebé fallecen tras ingresar a clínica en San Borja: esposo denuncia presunta negligencia de médicos y enfermeras

¡No necesitó hacer casting! Valería Zapata fue presentada como el gran jale de Son del Duke: “¡A darle con todo en esta gran orquesta!”

Sociedad

Temblor hoy en Perú, viernes 25 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mujer embarazada y su bebé fallecen tras ingresar a clínica en San Borja: esposo denuncia presunta negligencia de médicos y enfermeras

Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Renovación Popular presenta texto sustitutorio para modificar pedido de facultades solicitadas por el Ejecutivo

Fujimori responde a Janet Tello y asegura que críticas responde a "ciertos jueces": “La independencia no significa callar”

Presidentes de Cortes Superiores respaldan a Janet Tello ante críticas de Fujimori: "La separación de poderes exige respeto"