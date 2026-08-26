HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Diputado de Renovación Popular se opone a aborto terapéutico | Sin Guion con Rosa María Palacios

Publirreportajes

Formación corta y rápida salida laboral: ¿por qué las carreras técnicas ganan terreno en Perú?

Las carreras técnicas cortas ganan espacio entre quienes buscan una formación especializada y una rápida inserción laboral. CETEMIN ofrece programas de menos de 11 meses.

CETEMIN presenta carreras técnicas con mayor salida laboral. Fuente: Imagen referencial.
CETEMIN presenta carreras técnicas con mayor salida laboral. Fuente: Imagen referencial.
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Para qué esperar cinco años si puedo empezar a trabajar en menos de uno? Es una pregunta que ha tomado fuerza en el Perú y está cambiando prejuicios sobre la educación superior. La larga carrera universitaria ya no es la única opción, ni necesariamente la más atractiva. 

¿Por qué las carreras técnicas cortas ganan terreno en Perú?

Las carreras técnicas cortas ganan terreno, y las cifras lo confirman. En CETEMIN, 9 de cada 10 egresados ya trabajan a solo seis meses de culminar sus estudios, según su última encuesta de empleabilidad (graduados 2025-1). Procesos Metalúrgicos lidera con 100% de empleabilidad, la más alta de la institución. 

carreras-tecnicas-peru

Al concluir los estudios, se obtiene un título técnico a nombre de la Nación. Fuente: Imagen referencial.

Y no hablamos de trabajos cualquiera ni de sueldos de "mientras tanto". El Ministerio de Trabajo ubica a esta carrera entre las remuneraciones más altas del país, superando los 10 mil soles mensuales de ingresos. 

¿La clave? Un modelo de internado que lo integra “todo” alojamiento, alimentación y formación en un mismo lugar, permitiendo culminar en menos de un año, listos para trabajar. 

¿Dónde pueden trabajar los egresados de CETEMIN?

Minería, contratistas de servicios mineros y maquinaria son los principales sectores que abren sus puertas a estos nuevos técnicos. 

carreras-tecnicas-peru

Procesos Metalúrgicos es una de las carreras más interesantes de CETEMIN. Fuente: Imagen referencial.

Tras 23 años en la industria, CETEMIN demuestra que formarse rápido y aprender bien no son opuestos. 

¿Buscas una carrera técnica de corta duración? Conoce las especialidades de CETEMIN, su modalidad de internado y las opciones de formación disponibles.

[PUBLIRREPORTAJE]

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
ExpoUniversidad: Cerca de 43 mil visitantes lo confirman como el mayor evento orientación vocacional

ExpoUniversidad: Cerca de 43 mil visitantes lo confirman como el mayor evento orientación vocacional

LEER MÁS
Cibertec impulsa cursos de automatización para responder a las nuevas demandas laborales

Cibertec impulsa cursos de automatización para responder a las nuevas demandas laborales

LEER MÁS
Estudias de 3 a 4 años y podrías ganar hasta S/12.789: estas son las mejores carreras técnicas el Perú, según el portal Mi Carrera del MTPE

Estudias de 3 a 4 años y podrías ganar hasta S/12.789: estas son las mejores carreras técnicas el Perú, según el portal Mi Carrera del MTPE

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Si tengo S/ 100, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Si tengo S/ 100, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

LEER MÁS
Préstamos para construcción de vivienda: ¿Qué son y cómo obtenerlos?

Préstamos para construcción de vivienda: ¿Qué son y cómo obtenerlos?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Publirreportajes

Publirreportajes

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025