Formación corta y rápida salida laboral: ¿por qué las carreras técnicas ganan terreno en Perú?

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¿Para qué esperar cinco años si puedo empezar a trabajar en menos de uno? Es una pregunta que ha tomado fuerza en el Perú y está cambiando prejuicios sobre la educación superior. La larga carrera universitaria ya no es la única opción, ni necesariamente la más atractiva.

¿Por qué las carreras técnicas cortas ganan terreno en Perú?

Las carreras técnicas cortas ganan terreno, y las cifras lo confirman. En CETEMIN, 9 de cada 10 egresados ya trabajan a solo seis meses de culminar sus estudios, según su última encuesta de empleabilidad (graduados 2025-1). Procesos Metalúrgicos lidera con 100% de empleabilidad, la más alta de la institución.

Al concluir los estudios, se obtiene un título técnico a nombre de la Nación. Fuente: Imagen referencial.

Y no hablamos de trabajos cualquiera ni de sueldos de "mientras tanto". El Ministerio de Trabajo ubica a esta carrera entre las remuneraciones más altas del país, superando los 10 mil soles mensuales de ingresos.

¿La clave? Un modelo de internado que lo integra “todo” alojamiento, alimentación y formación en un mismo lugar, permitiendo culminar en menos de un año, listos para trabajar.

¿Dónde pueden trabajar los egresados de CETEMIN?

Minería, contratistas de servicios mineros y maquinaria son los principales sectores que abren sus puertas a estos nuevos técnicos.

Procesos Metalúrgicos es una de las carreras más interesantes de CETEMIN. Fuente: Imagen referencial.

Tras 23 años en la industria, CETEMIN demuestra que formarse rápido y aprender bien no son opuestos.

¿Buscas una carrera técnica de corta duración? Conoce las especialidades de CETEMIN , su modalidad de internado y las opciones de formación disponibles.

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