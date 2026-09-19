¿Cuándo empezará a usarse el prefijo 500 en las llamadas SPAM en Perú?

El Gobierno de Perú implementa el prefijo 500 para identificar llamadas y mensajes comerciales, permitiendo a los usuarios reconocer estas comunicaciones fácilmente.

El Gobierno de Perú implementa el prefijo 500 para identificar llamadas y mensajes comerciales, permitiendo a los usuarios reconocer estas comunicaciones fácilmente. Foto: Gemini/Composición LR

El Gobierno oficializó nuevas reglas para distinguir las llamadas y mensajes con fines comerciales en Perú mediante el uso del prefijo 500. La disposición establece una numeración específica para este tipo de comunicaciones, con el objetivo de que los usuarios puedan reconocerlas antes de responder una llamada o revisar un mensaje.

La nueva serie tendrá nueve dígitos y podrá utilizarse tanto desde teléfonos móviles como desde líneas fijas. Sin embargo, su aplicación no será inmediata: las empresas operadoras tendrán un periodo máximo de 180 días calendario, contado desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo, para realizar las modificaciones necesarias en sus redes y sistemas.

Prefijo 500: así se identificarán las llamadas y mensajes comerciales en Perú

Las comunicaciones destinadas a promocionar o comercializar productos y servicios deberán utilizar una numeración que empiece con 500. De esta manera, el número mostrado en el teléfono permitirá diferenciar este tipo de contacto de otras comunicaciones antes de que el usuario decida atender o revisar el contenido recibido.

La regulación también establece que la numeración deberá aparecer completa ante el receptor y no podrá ser sustituida por otra serie cuando se trate de comunicaciones comerciales. Además, las disposiciones contemplan mecanismos para facilitar la identificación y rastreo de estas llamadas y mensajes mediante las redes de telecomunicaciones. El incumplimiento será considerado una infracción muy grave.

¿Cuánto tiempo tienen los operadores para implementar la nueva numeración SPAM?

Las compañías de telefonía contarán con hasta 180 días calendario para adecuarse al nuevo sistema. Durante ese periodo deberán efectuar los cambios técnicos necesarios para que las comunicaciones comerciales puedan utilizar correctamente la serie 500 conforme a las nuevas disposiciones.

Después de su implementación, el MTC realizará una evaluación del funcionamiento de la numeración durante un periodo de 18 meses. Ese análisis permitirá determinar si el prefijo debe mantenerse, modificarse o complementarse con nuevas condiciones. Asimismo, el ministerio y las empresas operadoras deberán informar a la ciudadanía sobre el sistema para facilitar el reconocimiento de las comunicaciones comerciales.