Perú y Hong Kong activarán su Acuerdo de Libre Comercio desde el 1 de setiembre. | Composición LR/ Difusión

Perú y Hong Kong activarán su Acuerdo de Libre Comercio desde el 1 de setiembre. | Composición LR/ Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Perú y Hong Kong pondrán en vigencia su Acuerdo de Libre Comercio (ALC) desde el 1 de setiembre de 2026, con lo que se ampliarán las oportunidades para las empresas peruanas que buscan colocar bienes y servicios en uno de los principales centros comerciales, financieros y logísticos de Asia.

La entrada en vigor del acuerdo permitirá dar mayor estabilidad y predictibilidad al intercambio bilateral y garantizará de manera permanente el arancel cero para los productos originarios del Perú. Esto abre nuevas oportunidades para sectores como el agroexportador, que ya tiene presencia en ese mercado con productos como arándanos, uvas y paltas.

TE RECOMENDAMOS LÍDERES INDÍGENAS EXIGEN APOYO DEL ESTADO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) emitirá el decreto supremo que dispondrá la puesta en ejecución del acuerdo y comunicará a las entidades competentes las medidas necesarias para su implementación.

PUEDES VER: Tribunal Constitucional entra en etapa decisiva por demanda de Gloria contra norma que restringe uso de leche en polvo

Exportaciones peruanas a Hong Kong alcanzaron los US$237,8 millones en 2025

Hong Kong ocupa, al 2026, el sexto lugar entre los destinos de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia, por lo que el nuevo acuerdo busca profundizar una relación comercial que ya tiene una importante participación del sector agropecuario.

En 2025, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los US$237,8 millones. El 40,27% correspondió a productos tradicionales, principalmente oro, mientras que el 59,73% fueron envíos no tradicionales, impulsados por productos agropecuarios como arándanos, uvas y paltas.

La eliminación permanente de aranceles permitirá reducir los costos de ingreso de los productos peruanos a ese mercado y mejorar sus condiciones de competencia. Además, el acuerdo puede favorecer la diversificación de la oferta exportadora hacia bienes con mayor valor agregado.

En contraste, las importaciones peruanas desde Hong Kong sumaron US$28,6 millones durante el mismo año. Los sectores con mayor participación fueron el siderúrgico, con 34,3%; el químico, con 22,9%; y el metalmecánico, con 19,2%.

Servicios y tecnología también ganan espacio con el nuevo acuerdo

El ALC no se limita al comercio de mercancías. También establece reglas para facilitar la participación de empresas peruanas en actividades como tecnologías de la información, software, servicios audiovisuales, consultoría y servicios digitales, con especial potencial para las pequeñas y medianas empresas.

El acuerdo establece un marco jurídico para el comercio de servicios y busca generar mayor confianza entre empresas e inversionistas. Para el Perú, esto supone una oportunidad para ampliar su oferta exportadora más allá de los productos tradicionales y agropecuarios.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que Hong Kong puede convertirse en una plataforma estratégica para acceder a otros mercados asiáticos, debido a su posición como centro comercial, financiero y logístico. Esta apuesta se alinea con el objetivo del Perú de consolidarse como un hub logístico y comercial entre América Latina y Asia.

Perú y Hong Kong: así fue el proceso para llegar al TLC

Las negociaciones del acuerdo comenzaron en noviembre de 2022 y culminaron sustancialmente el 16 de mayo de 2024, durante una reunión ministerial de APEC.

El tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2024 en Lima, en el marco de la Reunión de Líderes de APEC. Posteriormente, Perú lo ratificó mediante el Decreto Supremo N.º 030-2026-RE, publicado el 15 de julio de 2026.

Con su entrada en vigencia el 1 de setiembre, las empresas peruanas tendrán un nuevo marco para ampliar sus exportaciones hacia Hong Kong y utilizar este mercado como punto de conexión con otras economías de Asia.