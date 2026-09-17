Mastergrama: solucionario del jueves 17 de septiembre de 2026
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Matergrama
Mastergrama N°8827
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Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac
PRECIOS/ 189.00