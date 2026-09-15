Megaoperativo en Piura: capturan a 5 presuntos integrantes de ‘Los Verdugos - Nueva Generación’ por extorsión

El operativo incluyó allanamiento de inmuebles y celdas penitenciarias. | Composición LR

El operativo incluyó allanamiento de inmuebles y celdas penitenciarias. | Composición LR

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La Policía Nacional ejecutó un megaoperativo contra la presunta organización criminal 'Los Verdugos - Nueva Generación', dedicada aparentemente a la extorsión en Piura y otras zonas del país durante la madrugada del martes 15 de septiembre. Como resultado de las diligencias, cinco personas fueron detenidas de manera preliminar por orden judicial.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Dirincri, en coordinación con la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Piura. Las diligencias incluyeron allanamientos, descerrajes, registros domiciliarios y personales, incautación de bienes y requisas en establecimientos penitenciarios.

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Policía allanó once inmuebles vinculados a 'Los Verdugos'

De acuerdo con la información policial, se ejecutaron órdenes judiciales de allanamiento en once inmuebles. Cuatro de estos se encuentran en el distrito de Veintiséis de Octubre, otros cuatro en Piura, dos en Tambogrande y uno corresponde a un establecimiento de salud.

Asimismo, se realizaron dos requisas en establecimientos penitenciarios. En el penal de varones de Piura se inspeccionaron tres celdas, mientras que en el penal Ancón I, en Lima, se intervino una celda.

La investigación apunta a que los presuntos cabecillas de la organización criminal continuarían impartiendo órdenes desde los centros penitenciarios.

Así funcionaría el circuito de cobro de las extorsiones

Según la investigación policial, 'Los Verdugos - Nueva Generación' habría desarrollado un circuito cerrado para recaudar el dinero obtenido mediante extorsiones.

Los denominados operadores logísticos o proveedores se encargarían de conseguir cuentas de Yape registradas a nombre de terceras personas, principalmente integrantes del entorno familiar, además de líneas telefónicas y equipos celulares que posteriormente habrían sido ingresados a los establecimientos penitenciarios.

Los recaudadores, por su parte, recibirían en sus propias billeteras digitales los depósitos efectuados por las víctimas. De ese dinero, retendrían una comisión y posteriormente transferirían el monto restante a las cuentas de destino indicadas por los presuntos cabecillas.

La Policía sostiene que los líderes de la organización, recluidos en el penal de varones de Piura y en Ancón I, serían quienes impartían las instrucciones y disponían del dinero obtenido mediante las extorsiones.

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Cinco detenidos por orden judicial

Durante el operativo fueron detenidas preliminarmente cinco personas, identificadas por la Policía como presuntos integrantes de la organización:

Douglas Campodónico Díaz , de 59 años, alias 'Douglas'.

, de 59 años, alias 'Douglas'. Tatiana Dayana de los Ángeles Castillo Grillo , de 21 años, alias 'Tatiana'.

, de 21 años, alias 'Tatiana'. Evelyn Yesenia Alcedo Campodónico , de 48 años, alias 'Yesenia'.

, de 48 años, alias 'Yesenia'. Evelyn Katerine Cueva Flores , de 22 años, alias 'Evelyn'.

, de 22 años, alias 'Evelyn'. Jhayr Alexander Rivas Montero, de 22 años, alias 'Jhayr'.

Las cinco personas permanecen bajo detención preliminar judicial, mientras continúan las diligencias orientadas a determinar su presunta participación en la organización criminal y en los casos de extorsión investigados.

'Los Verdugos' tenían alcance regional y nacional

Según el documento policial, el ámbito de actuación identificado comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Tambogrande, en la provincia y departamento de Piura.

Sin embargo, las autoridades señalan que las extorsiones atribuidas a la organización habrían tenido alcance regional y nacional.

La investigación se desarrolla en el marco de la operación policial denominada Wolf-Rayet, correspondiente a la orden de operaciones N.° 060-2026, y comprende carpetas fiscales acumuladas por la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Piura.

El megaoperativo continúa en desarrollo, por lo que la Policía aún debe culminar el registro de los inmuebles intervenidos, las requisas penitenciarias y la incautación de los elementos que puedan ser incorporados como evidencia en la investigación.