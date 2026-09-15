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Terror en la Panamericana Norte: atacan a balazos un bus de Emtrafesa repleto de pasajeros en plena marcha

Las autoridades investigan el ataque, que podría estar vinculado a un caso de extorsión, dada la modalidad del asalto y la rápida huida de los agresores tras el ataque.

Investigaciones preliminares apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un caso de extorsión. La empresa Emtrafesa aún no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente.
Investigaciones preliminares apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un caso de extorsión. La empresa Emtrafesa aún no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente. | Foto: difusión/Composición LR
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Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un bus de Emtrafesa luego de que desconocidos dispararan contra la unidad mientras se desplazaba por la carretera Panamericana Norte. El ataque ocurrió durante la mañana del martes 15 de septiembre, cuando el vehículo cubría la ruta entre Trujillo y Chiclayo.

El hecho se registró en el distrito de Pacanguilla, provincia de Chepén, en la región La Libertad. De acuerdo con las primeras informaciones, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y efectuaron varios disparos contra el vehículo interprovincial antes de escapar del lugar.

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Bus de Emtrafesa fue atacado a balazos mientras cubría la ruta Trujillo-Chiclayo

Los desconocidos habrían dirigido los disparos hacia la parte delantera del bus. Los impactos también alcanzaron el sector correspondiente al lado del copiloto, según las imágenes mostradas posteriormente por uno de los pasajeros que se encontraba a bordo durante el ataque.

El usuario señaló que, pese a la cantidad de disparos realizados contra la unidad, los pasajeros lograron salir ilesos. Hasta el momento de la información proporcionada, no se habían reportado personas heridas como consecuencia del ataque registrado mientras el vehículo se encontraba en plena marcha por la Panamericana Norte.

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Pasajeros resultaron ilesos tras ataque en Pacanguilla: investigan posible caso de extorsión

Fuentes consultadas señalaron que el ataque podría estar relacionado con un caso de extorsión. Esta hipótesis se sustenta, de manera preliminar, en la modalidad utilizada por los agresores, quienes habrían llegado en una motocicleta, disparado contra el bus y abandonado rápidamente la zona con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió en una vía utilizada por transporte interprovincial y generó momentos de temor entre los pasajeros. Hasta el momento, la empresa Emtrafesa no había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. La información disponible corresponde a las primeras versiones recogidas tras el ataque ocurrido en Pacanguilla.

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