“No nos utilicen”: Cuerpo de Bomberos encara a candidato de Avanza País por usar sus símbolos en caravana política

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuestiona al candidato a alcalde de La Molina, Sergio Castromonte, por uso de elementos de la institución en su campaña. | Foto: ATV/Composición LR

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuestiona al candidato a alcalde de La Molina, Sergio Castromonte, por uso de elementos de la institución en su campaña. | Foto: ATV/Composición LR

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuestionó al candidato de Avanza País a la alcaldía de La Molina, Sergio Castromonte, por utilizar elementos asociados a la institución durante una caravana política, entre lo que destaca el uso de un camión de bomberos con el rostro del postulante. Las imágenes difundidas muestran al postulante con un casco de bombero y un vehículo con características de una unidad de emergencia, mientras participaba en actividades de campaña.

La institución expresó su preocupación porque estos elementos podrían generar en el público la impresión de que existe una representación oficial de los bomberos. Castromonte es integrante activo de la Compañía de Bomberos Molina 96, pero el organismo remarcó que mantiene una posición apolítica y que sus distintivos no deben emplearse con fines electorales.

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Bomberos cuestionan a Sergio Castromonte por usar casco y elementos de la institución durante su campaña

El comandante Leonidas Telenta señaló a ATV que el candidato aparece utilizando un casco asociado a los bomberos, aunque se habrían retirado los logotipos y otros elementos que identifican a la institución. Para el representante, esta modificación no elimina la relación que puede establecerse con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, debido a que el propio casco constituye un elemento reconocible de la institución.

Durante la actividad también fue utilizado un vehículo con apariencia de autobomba y con la palabra “bomberos” en su parte frontal. Según la información difundida, la unidad no pertenece al Cuerpo General de Bomberos, sino que corresponde a un vehículo particular procedente del extranjero. Las unidades oficiales cuentan con distintivos institucionales, numeración y referencias de las compañías a las que pertenecen. El organismo indicó que coordina acciones con la compañía a la que pertenece Castromonte y anunció la emisión de un comunicado. Además, pidió evitar el uso de estos elementos en actividades políticas.

Especialista electoral advierte vacío legal y señala qué autoridades podrían investigar el caso

El especialista electoral Virgilio Hurtado explicó a ATV que la legislación electoral no establece de manera expresa e inequívoca una prohibición específica sobre el uso de símbolos de instituciones públicas como propaganda electoral. Bajo el principio de legalidad, una conducta debe estar previamente contemplada para que pueda ser sancionada, por lo que este caso presenta una dificultad normativa.

Sin embargo, el especialista indicó que el Jurado Electoral Especial correspondiente podría iniciar una investigación de oficio a partir de los hechos reportados. También señaló que la ONPE podría revisar aspectos relacionados con los gastos de campaña, como el origen o financiamiento del vehículo utilizado. A ello se suma la posibilidad de que el propio Cuerpo de Bomberos aplique sus mecanismos disciplinarios internos, debido a que Castromonte continúa como integrante activo de la institución. Hurtado planteó además la necesidad de revisar la normativa para evitar vacíos frente a situaciones similares.