Desarticulan red criminal transnacional que producía drogas sintéticas en Lima: hallan laboratorios con fentanilo en SMP y Santa Anita
Durante el operativo, se ubicaron laboratorios clandestinos en San Martín de Porres y Santa Anita, donde se encontraron máquinas y sustancias para la elaboración de drogas. Dos personas fueron detenidas.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una organización criminal transnacional dedicada a la elaboración, transporte y comercialización de drogas sintéticas en el ámbito nacional e internacional. El operativo, denominado Perseo, se ejecutó el 12 de septiembre en Lima, luego de más de un año de labores de inteligencia, seguimiento e investigación.
La intervención estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), y permitió ubicar laboratorios clandestinos en inmuebles de San Martín de Porres y Santa Anita. Las diligencias incluyeron detenciones, allanamientos y descerrajes autorizados judicialmente, con la participación de 80 policías, 14 fiscales, siete defensores públicos y personal de Sunat-Aduanas.
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Laboratorio de San Martín de Porres tenía una máquina capaz de fabricar 6000 pastillas por hora
Uno de los principales puntos intervenidos fue un inmueble de San Martín de Porres, donde funcionaba un laboratorio industrializado destinado a la producción de drogas sintéticas. Durante la diligencia fueron detenidos Andree Eduardo Palma Quiroz, de 31 años, alias 'Maicelo' o 'Chato', y Josué Didier Saturno Chávez, de 24 años, conocido como 'Jaime' o 'Josué'.
Los agentes encontraron una máquina empastilladora con capacidad para elaborar hasta 6.000 pastillas por hora. También incautaron una máquina contadora, 14 moldes, tres equipos de secado, dos trituradoras y otros implementos empleados en el proceso. En el lugar había pastillas rosadas y sustancias pulverulentas que serán sometidas a las pericias correspondientes para determinar su composición.
En Santa Anita, la PNP ubicó además un mini laboratorio donde encontró pastillas de drogas sintéticas con distintos diseños y colores, marihuana, una prensa metálica para fabricar comprimidos, moldes, una balanza y materiales de laboratorio. Entre los elementos decomisados también figuraban ampollas de fentanilo y morfina.
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Investigación de la Dirandro reveló conexiones de una red transnacional dedicada al tráfico de drogas
La Operación Perseo se inició a mediados de 2025, cuando las labores de inteligencia identificaron indicios sobre organizaciones transnacionales interesadas en establecer centros de producción de drogas sintéticas en Perú. La investigación comprendió sustancias asociadas al fentanilo, MDMA, ketamina y tusi.
Como parte de las diligencias, en marzo de 2026 fueron intervenidos dos presuntos integrantes de esta red en El Agustino. En aquella intervención, las autoridades decomisaron 1.200.000 pastillas de metanfetaminas, 1600 frascos de ketamina y aproximadamente 5,5 kilos de cocaína.