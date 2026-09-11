Reniec atenderá en 125 agencias este sábado 12 y domingo 13 de septiembre: revisa sedes y horarios para tramitar o recoger tu DNI
Los ciudadanos deberán verificar sus localidades y los servicios disponibles. La atención del domingo se desarrollará de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., facilitando la obtención del DNI.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brindará atención especial el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en diferentes puntos del país. La jornada permitirá a los ciudadanos acceder a los servicios de identificación, incluido el trámite y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las sedes habilitadas.
Para este fin de semana, Reniec abrirá 112 agencias a nivel nacional el sábado, mientras que el domingo funcionarán 13 centros de atención. La programación comprende distintas regiones del país y contará con horarios específicos según cada local.
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Reniec atenderá este sábado 12 de septiembre en 112 agencias a nivel nacional: conoce las regiones habilitadas
La atención del sábado estará disponible en 112 agencias ubicadas en Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Loreto, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Ucayali, Huancavelica, Madre de Dios y Amazonas.
Los ciudadanos podrán acudir a las oficinas que formen parte de la jornada especial para acceder a los servicios de identificación disponibles. La relación de agencias habilitadas y sus respectivos horarios dependerá de la programación establecida para cada sede.
La jornada permitirá ampliar la atención del Reniec durante el fin de semana en distintas zonas del territorio nacional. Los usuarios deberán verificar previamente el local que les corresponde y los servicios disponibles para este día AQUÍ.
Reniec abrirá 13 centros de atención el domingo 13 de septiembre: revisa el horario de atención
El domingo 13 de septiembre, Reniec atenderá en 13 centros ubicados en Lambayeque, Lima, Piura, Puno y Tumbes. La jornada se desarrollará de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
Estas son las sedes habilitadas para la atención del domingo:
Lambayeque
- Sede: OR José Leonardo Ortiz.
- Dirección: calle Cacique Cinto N.º 317, urbanización Latina.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: PAP Ferreñafe.
- Dirección: calle Tres Marías N.º 717 – B.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: OR Chiclayo.
- Dirección: avenida Balta N.º 680 y esquina con la avenida Elías Aguirre.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
Lima
- Sede: CA Independencia.
- Dirección: calle Los Andes N.º 486, urbanización Industrial Panamericana Norte.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicio disponible: entrega de DNI.
- Sede: CA Cercado de Lima.
- Dirección: jirón Nicolás de Piérola N.º 545.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicio disponible: entrega de DNI.
Piura
- Sede: OR Piura.
- Dirección: calle Libertad N.º 568.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: AG Chulucanas.
- Dirección: calle Cuzco N.º 202.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: PAP Sechura.
- Dirección: calle Dos de Mayo N.º 618, Plaza de Armas, Municipalidad de Sechura.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: AG Talara.
- Dirección: zona ex Cementerio, Mz. C, Lt. 8, Talara.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: PAP Paita.
- Dirección: jirón San Martín s/n, Plaza de Armas, Municipalidad de Paita.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
Puno
- Sede: CA Crucero.
- Dirección: Plaza de Armas s/n.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
- Sede: CA Moho.
- Dirección: Circunvalación s/n, Terminal Terrestre.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.
Tumbes
- Sede: OR Tumbes.
- Dirección: avenida Tumbes Norte N.º 550.
- Horario de atención: 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
- Servicios: trámite y entrega de DNI.