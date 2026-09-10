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Foto de DNI gratis: Reniec amplía beneficio para menores desde los 8 meses de edad en estas 391 oficinas

El ente registral permitirá que los menores accedan de forma gratuita al sistema de 'Captura en vivo', que permite obtener la imagen de manera directa y sin intervenciones de terceros. Revisa los centros y horarios de atención.

Foto DNI gratis en Reniec para niños
Foto DNI gratis en Reniec para niños | Composición LR / Reniec
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, a partir de ahora, realizará la toma de fotografía gratis para el Documento Nacional de Identidad (DNI) de menores desde los ocho meses de edad y amplía el beneficio que antes solo estaba disponible para niños a partir de los siete años.

El servicio estará disponible en 391 centros de atención a nivel nacional que cuentan con el sistema de Captura en vivo, el cual permite obtener la imagen de manera directa y sin intervenciones de terceros. El trámite también incluirá el registro gratuito de datos biométricos del niño a través del escaneo de las dos huellas digitales de los dedos índices del menor.

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Foto gratis DNI: estas son las sedes habilitadas, según Reniec

El servicio de fotografía gratuita para el DNI a menores de edad está disponible en 391 oficinas a nivel nacional. Los centros de atención operativos se encuentran en Lambayeque, Piura, Cajamarca, Tumbes, San Martín, Loreto, Áncash, Junín, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Lima, entre otras regiones.

La mayoría de los puntos brinda el servicio a partir de las 8.45 a. m. hasta las 4.30 p. m. Para conocer el detalle de las oficinas por cada departamento, verificar la ubicación exacta y la disponibilidad de atención puedes ingresar a este enlace. Reniec recomienda a los padres de familia o declarantes verificar la relación de centros de atención que brindan dicho servicio antes de acudir a uno de ellos.

¿Para qué tipo de trámites puedes solicitar el servicio gratuito de ‘Captura en vivo’?

El ente registral precisó que el servicio de fotografía gratuita para DNI puede servir para los siguientes trámites:

  • Emisión de DNI por primera vez
  • Renovación de DNI
  • Actualización de fotografía

Previamente, los padres o tutores deben pagar S/ 16 con el código 00647 que corresponde a los trámites mencionados. El pago se puede realizar mediante Yape, así como en agentes BCP, Banco de la Nación o a través de págalo.pe. Una vez que se realizó el desembolso, deben presentar el recibo correspondiente y los documentos que acrediten su identidad.

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