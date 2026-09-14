PISA 2025: Un desafío para la educación en el Perú, por Flor Pablo Medina

*Educadora y especialista en políticas públicas y gestión educativa

Somos un país donde ocho millones de peruanos no han culminado la secundaria y siete de cada diez trabajadores son informales. PISA 2025 revela que seis de cada diez estudiantes peruanos de 15 años no logran una comprensión lectora básica y la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2025 ya había advertido que apenas uno de cada diez adolescentes culmina la secundaria con un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Es evidente que no estamos solo ante una crisis de aprendizajes, sino ante una pobreza educativa que desborda la escuela. Ese es el enorme reto que enfrenta hoy la política pública.

Entonces, más que discutir posiciones en un ranking, debemos mirar lo esencial: los adolescentes peruanos siguen sin alcanzar las competencias básicas que necesitan para aprender, trabajar, participar en democracia y construir su propio proyecto de vida.

¿Por qué es tan importante comprender lo que se lee?

Comprender lo que se lee es la base para seguir aprendiendo, desarrollar un pensamiento crítico, ejercer plenamente la ciudadanía y acceder a mejores oportunidades. También es indispensable para elevar la productividad y construir el desarrollo que el país necesita. ¿Cómo enfrentaremos los desafíos del futuro si condenamos a generaciones enteras al analfabetismo funcional?

El Perú posee una enorme riqueza agrícola, minera, ganadera, cultural y turística. Pero no podremos convertir ese potencial en bienestar si nuestros jóvenes culminan la educación básica sin comprender adecuadamente un texto, contrastar información o construir una opinión propia. PISA será útil si nos obliga a reflexionar sobre el propósito mismo de la educación y sobre la ciudadanía que estamos formando.

¿Qué nos dice la experiencia?

Debemos evitar las respuestas simplistas. Este problema no tiene una sola causa ni se resolverá únicamente ofreciendo más capacitaciones a los docentes o distribuyendo nuevos materiales. Las evaluaciones nacionales e internacionales vienen mostrando dificultades persistentes. No podemos continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.

La falta de comprensión lectora expresa un problema integral de nuestro sistema educativo y, por ello, requiere respuestas integrales, diversificadas y contextualizadas.

Aprender exige condiciones básicas. Un estudiante con hambre, miedo, problemas emocionales o que vive situaciones de violencia no aprende en igualdad de condiciones. Por eso, la alimentación, la salud mental, el bienestar y la convivencia escolar deben formar parte de cualquier estrategia seria para recuperar los aprendizajes.

También necesitamos escuelas con autonomía real para responder a las características de sus estudiantes y de su territorio. Las regiones del Perú enfrentan realidades distintas y no pueden recibir exactamente la misma respuesta. Se requieren estrategias diferenciadas, metas claras, recursos suficientes y capacidad de decisión en cada comunidad educativa.

En ese esfuerzo, debemos confiar y respaldar a nuestros maestros. No podemos reducir su trabajo al cumplimiento de formatos, disposiciones y controles administrativos. Necesitamos docentes empoderados, capaces de desplegar su conocimiento, su autonomía y su juicio profesional. El Estado debe acompañarlos, brindarles herramientas y generar las condiciones para que puedan enseñar, innovar y tomar decisiones frente a las necesidades concretas de sus estudiantes.

Las familias también tienen una responsabilidad insustituible. Son el primer espacio de formación, diálogo y acercamiento a la lectura. La escuela no puede enfrentar sola una situación de esta magnitud.

Después de la pandemia, en medio de una profunda crisis política y una constante rotación de ministros y autoridades, el aprendizaje dejó de ocupar el centro de la preocupación estatal, salvo en experiencias locales de mejora de los aprendizajes.

PISA 2025 debe servir para marcar un punto de quiebre. La comprensión lectora tiene que convertirse en un reto nacional que movilice al país. Necesitamos una alianza renovada entre docentes, familias, comunidades, empresas, universidades, gobiernos regionales y el Estado nacional. Necesitamos recuperar la continuidad de las políticas, evaluar con transparencia y asumir responsabilidades por los resultados.

Estamos viviendo un cambio de época. Las viejas respuestas ya no son suficientes. Es momento de escuchar a las escuelas, confiar en los maestros y colocar verdaderamente los aprendizajes en el centro de la acción pública.

Una meta nacional para 2030

Ya existe una iniciativa ciudadana que busca colocar este desafío en el centro de la agenda pública. El movimiento Leer No Basta propone articular esfuerzos de distintos sectores para que la comprensión lectora sea una verdadera prioridad nacional. Su meta es clara y movilizadora: que al 2030 siete de cada diez estudiantes de primaria alcancen niveles satisfactorios de comprensión lectora.

El país debería asumir esa meta como un compromiso nacional.

Necesitamos que nuestros estudiantes comprendan lo que leen para ejercer ciudadanía, construir oportunidades y transformar el Perú.