Es falso que video muestre una “guerra civil” en Arequipa: imágenes fueron grabadas en Ecuador

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que presenta imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y policías como si hubieran ocurrido durante las recientes protestas en Arequipa.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a Arequipa. Las imágenes fueron registradas durante las protestas ocurridas en Ecuador en septiembre de 2025.

En redes sociales circula una publicación que presenta un video de enfrentamientos entre manifestantes y policías como evidencia de una supuesta “guerra civil” en Arequipa contra la presidenta Keiko Fujimori. La publicación atribuye las imágenes a las recientes movilizaciones registradas en esta ciudad y las vincula con el actual contexto político del país. Sin embargo, el video no fue grabado en Arequipa ni corresponde a una protesta ocurrida en Perú.

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 10.000 reproducciones, 341 'Me gusta' y más de 190 compartidos.

Publicación viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un análisis visual permitió identificar que los uniformes de los agentes que aparecen en las imágenes no corresponden a los utilizados por la Policía Nacional del Perú, sino que presentan características propias de la Policía Nacional de Ecuador. Este elemento constituye un primer indicio de que el video no fue grabado en territorio peruano.

Similitudes halladas. Fotos: Facebook / Instagram | Composición: LR

Asimismo, una búsqueda inversa de los fotogramas permitió encontrar el mismo video publicado por varias cuentas en septiembre de 2025, en el contexto de las protestas registradas en Ecuador. Estas publicaciones señalan que las imágenes corresponden a la intervención de la Policía ecuatoriana durante dichas movilizaciones.

Publicado en septiembre de 2025. Foto: X

Finalmente, una búsqueda de palabras clave permitió confirmar el contexto real de las imágenes. El medio ecuatoriano La Prensa publicó el mismo video el 15 de septiembre de 2025 y señaló que correspondía a la intervención policial durante las protestas registradas en Julio Andrade, en el cantón Tulcán, provincia de Carchi, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Por tanto, las imágenes no corresponden a las recientes movilizaciones en Arequipa.

Nota del medio ecuatoriano La Prensa. Foto: La Prensa

Conclusión

En redes sociales se difundió un video presentado como evidencia de una supuesta "guerra civil" en Arequipa contra la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, la afirmación es falsa. Las imágenes no corresponden a esta ciudad ni a las recientes movilizaciones en Perú, sino a las protestas registradas en Ecuador en septiembre de 2025 contra la eliminación del subsidio al diésel. El mismo material fue publicado por el medio ecuatoriano La Prensa, que ubicó los hechos en la provincia de Carchi.

