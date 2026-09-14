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Fe y Alegría conmemoró 60 años de labor educativa con pasacalle y misa en el Centro Histórico de Lima

Delegaciones escolares de Lima y Callao recorrieron las calles de la capital con danzas regionales antes de la misa oficiada por el arzobispo Carlos Castillo en la Plaza de Armas.

Coloridas comparsas recorrieron las calles del Centro Histórico de Lima.
Coloridas comparsas recorrieron las calles del Centro Histórico de Lima. | Difusión | Difusión
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Delegaciones de colegios de Lima y Callao pertenecientes a la red Fe y Alegría marcharon por el Centro Histórico de Lima para conmemorar los 60 años de inicio de sus operaciones en el país. La movilización reunió a estudiantes, docentes y padres de familia en una colorida presentación de danzas regionales y agrupaciones musicales que recorrieron el jirón de la Unión hasta la Plaza Mayor.

La jornada concluyó con una misa en la Plaza de Armas presidida por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo. Durante la ceremonia religiosa, las autoridades eclesiásticas y directivas de la institución entregaron reconocimientos a docentes, exalumnos y colaboradores por su trayectoria en la gestión de infraestructura y enseñanza en zonas de alta vulnerabilidad social.

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La asociación Fe y Alegría inició sus actividades en el Perú en 1966 bajo un modelo de gestión pública cogestionada con el Estado peruano. Desde su fundación, la organización administra escuelas gratuitas en áreas periurbanas y rurales con el objetivo de reducir la brecha de acceso a la educación básica regular.

Actualmente, la red opera instituciones educativas en diversas regiones del país, ofreciendo servicios en niveles inicial, primaria, secundaria y formación técnica. La administración mantiene convenios con el Ministerio de Educación para el pago de planillas docentes, mientras que la infraestructura y gestión interna quedan a cargo de la congregación.

El despliegue en el Centro Histórico formó parte de la agenda oficial de actividades por el sexagésimo aniversario de la institución. Las autoridades de la red ratificaron que continuarán con la expansión de su cobertura escolar y el fortalecimiento de programas de capacitación técnica para jóvenes en sectores de bajos ingresos.

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