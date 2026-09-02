HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

iKON en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Parque de la Exposición

Los cantantes coreanos Jay, Song, Bobby y Chan ofrecerán un espectáculo único, con un repertorio emblemático, coreografías impactantes y recursos audiovisuales diseñados para conectar con sus fans, los iKONICS.

Lima se prepara para recibir por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más destacadas del K-pop, en su ‘Fourever World Tour 2026’. Foto: difusión
Lima se prepara para recibir por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más destacadas del K-pop, en su ‘Fourever World Tour 2026’. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Lima recibirá por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más populares del K-pop, que llegará al Perú como parte de su 'Fourever World Tour 2026'. El grupo surcoreano se presentará ante sus seguidores peruanos en una fecha que promete reunir música, baile y una puesta en escena especialmente diseñada para los iKONICS.

En esta primera visita al país, Jay, Song, Bobby y Chan serán los integrantes encargados de subir al escenario. Durante el espectáculo, los artistas ofrecerán un repertorio acompañado de coreografías, recursos audiovisuales y distintos momentos pensados para acercarse a sus fans.

PUEDES VER: Entradas aespa en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

lr.pe

Una cita esperada por los iKONICS

El concierto de iKON está programado para este sábado 5 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, bajo la producción de Sound Music Entertainment S.A.C. Quienes aún no hayan comprado sus entradas pueden encontrarlas en Joinnus desde S/ 187. Las demás localidades tienen precios distintos, según su ubicación y los beneficios que incluyen.

Asimismo, se ofrecen paquetes especiales desde S/ 1,045, con experiencias que pueden contemplar Hi-Touch, fotografías grupales o individuales, polaroids y otros beneficios, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones de cada opción. Las entradas están a la venta mediante Joinnus.

Las entradas están disponibles en Joinnus a partir de S/187, con paquetes especiales desde S/1,045 que incluyen experiencias exclusivas como Hi-Touch y fotografías, según disponibilidad.

Las entradas están disponibles en Joinnus a partir de S/187, con paquetes especiales desde S/1,045 que incluyen experiencias exclusivas como Hi-Touch y fotografías, según disponibilidad.

PUEDES VER: ONE PACT en Perú 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas para el concierto del famoso grupo de k-pop

lr.pe

Trayectoria artística de iKON

iKON debutó en Corea del Sur en 2015 y, desde entonces, ha logrado consolidar una amplia comunidad de seguidores a nivel internacional, conocidos como iKONIC. Su estilo combina elementos del K-pop, hip-hop y rap, además de coreografías de gran despliegue escénico.

Dentro de su repertorio destacan canciones como 'Killing me', 'Rhythm Ta', 'Dumb & Dumber', 'My type', 'Goodbye Road', 'Bling Bling', 'Tantara' y 'Love Scenario', que se ha convertido en uno de los temas más emblemáticos de la agrupación y supera los 750 millones de reproducciones en YouTube.

La llegada de iKON al Perú se suma al crecimiento sostenido de la comunidad del K-pop en el país y refuerza la presencia de Lima dentro de las giras internacionales de reconocidos artistas asiáticos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
ACE en Lima: entradas, horarios y todo sobre el fan meeting con el cantante coreano en el Circuito Mágico del Agua

ACE en Lima: entradas, horarios y todo sobre el fan meeting con el cantante coreano en el Circuito Mágico del Agua

LEER MÁS
ONE PACT en Perú 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas para el concierto del famoso grupo de k-pop

ONE PACT en Perú 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas para el concierto del famoso grupo de k-pop

LEER MÁS
Keiko Fujimori sorprende en vivo al prometer que invitará a BTS a Palacio de Gobierno: "Voy a empezar a escucharlos"

Keiko Fujimori sorprende en vivo al prometer que invitará a BTS a Palacio de Gobierno: "Voy a empezar a escucharlos"

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultura Asiática

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025