Lima se prepara para recibir por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más destacadas del K-pop, en su ‘Fourever World Tour 2026’. Foto: difusión

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Lima recibirá por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más populares del K-pop, que llegará al Perú como parte de su 'Fourever World Tour 2026'. El grupo surcoreano se presentará ante sus seguidores peruanos en una fecha que promete reunir música, baile y una puesta en escena especialmente diseñada para los iKONICS.

En esta primera visita al país, Jay, Song, Bobby y Chan serán los integrantes encargados de subir al escenario. Durante el espectáculo, los artistas ofrecerán un repertorio acompañado de coreografías, recursos audiovisuales y distintos momentos pensados para acercarse a sus fans.

Una cita esperada por los iKONICS

El concierto de iKON está programado para este sábado 5 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, bajo la producción de Sound Music Entertainment S.A.C. Quienes aún no hayan comprado sus entradas pueden encontrarlas en Joinnus desde S/ 187. Las demás localidades tienen precios distintos, según su ubicación y los beneficios que incluyen.

Asimismo, se ofrecen paquetes especiales desde S/ 1,045, con experiencias que pueden contemplar Hi-Touch, fotografías grupales o individuales, polaroids y otros beneficios, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones de cada opción. Las entradas están a la venta mediante Joinnus.

Las entradas están disponibles en Joinnus a partir de S/187, con paquetes especiales desde S/1,045 que incluyen experiencias exclusivas como Hi-Touch y fotografías, según disponibilidad.

Trayectoria artística de iKON

iKON debutó en Corea del Sur en 2015 y, desde entonces, ha logrado consolidar una amplia comunidad de seguidores a nivel internacional, conocidos como iKONIC. Su estilo combina elementos del K-pop, hip-hop y rap, además de coreografías de gran despliegue escénico.

Dentro de su repertorio destacan canciones como 'Killing me', 'Rhythm Ta', 'Dumb & Dumber', 'My type', 'Goodbye Road', 'Bling Bling', 'Tantara' y 'Love Scenario', que se ha convertido en uno de los temas más emblemáticos de la agrupación y supera los 750 millones de reproducciones en YouTube.

La llegada de iKON al Perú se suma al crecimiento sostenido de la comunidad del K-pop en el país y refuerza la presencia de Lima dentro de las giras internacionales de reconocidos artistas asiáticos.