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William Luna se conmueve al anunciar especial concierto por sus 40 años de carrera: “Es lo único que aprendí en esta tierra”

Durante 40 años, William Luna ha forjado una carrera conectando con diversas generaciones, llevando su música a escenarios de varios países, incluso en Europa y América.

William Luna celebrará 40 años de carrera musical con un concierto el 7 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Reconocidos artistas acompañarán al cantautor peruano en esta noche especial. Foto: difusión
William Luna celebrará 40 años de carrera musical con un concierto el 7 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Reconocidos artistas acompañarán al cantautor peruano en esta noche especial. Foto: difusión
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Con una trayectoria marcada por canciones que han acompañado a distintas generaciones, entre ellas 'Niñachay', 'Vienes y te vas', 'De la nada', 'No me mientas' y 'Sin tu amor', William Luna celebrará cuatro décadas de carrera musical con un concierto especial. La cita será el próximo 7 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde el cantautor peruano hará un recorrido por los temas que lo han consolidado como una de las figuras más importantes de la música andina contemporánea.

"Cumplir 40 años haciendo música es un regalo que solo puedo agradecer compartiéndolo con el público que me ha acompañado durante todo este tiempo. Será una noche llena de recuerdos, emociones y muchas sorpresas", señaló William Luna sobre esta celebración.

El concierto por sus cuatro décadas de trayectoria también reunirá a reconocidos exponentes del género. Pelo D’Ambrosio, Max Castro y Mac Salvador acompañarán a William Luna sobre el escenario, donde interpretarán canciones de sus propios repertorios y participarán de esta celebración especial. La producción adelantó, además, que habrá un invitado sorpresa cuya identidad todavía no ha sido revelada. Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

William Luna celebrará sus 40 años de carrera en Lima.

William Luna celebrará sus 40 años de carrera en Lima. Foto: difusión

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William Luna se conmueve al recordar sus inicios

A través de sus redes sociales, William Luna manifestó que reflexionó sobre sus cuatro décadas de trayectoria artística y se dio cuenta de que sigue cantando con el mismo ímpetu, ya que es lo único que aprendió. Asimismo, recalcó que pese a que su voz no se mantiene como en sus mejores épocas debido a todos los sacrificios, no se arrepiente de nada.

"Me doy cuenta que sigo cantando como hace 40 años: con el corazón abierto y con la misma manera de contar mis sentimientos. Son más de 40 años que canto, diría que canto desde que nací, porque es lo único que aprendí en esta tierra: contar mis sentimientos cantando. Y aunque mi voz está desgastada por el tiempo y miles de conciertos, noches y desvelos, viajes y desavenencias, sonrisas y miedo; la seguridad en mi voz me recuerda que; mi paso por esta vida, no ha sido en vano", comentó.

William Luna se conmueve al hablar de sus inicios en la música.

William Luna se conmueve al hablar de sus inicios en la música. Foto: Facebook

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Trayectoria de William Luna

Durante sus 40 años en los escenarios, William Luna ha construido una propuesta musical caracterizada por combinar la esencia de los sonidos andinos del Perú con elementos contemporáneos, una fórmula que le ha permitido conectar con públicos de diferentes edades y llevar la música de raíz peruana a nuevas audiencias.

Su vigencia también se refleja en las plataformas digitales. Actualmente, el intérprete supera los 700 mil oyentes mensuales en Spotify y se ubica entre los artistas peruanos con mayor alcance en este servicio, gracias a un repertorio que continúa sumando seguidores tanto en Latinoamérica como en otros lugares del mundo.

La carrera del artista también se ha desarrollado fuera del Perú. A lo largo de estos años ha llevado su música a escenarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, se ha presentado en diferentes ciudades de España, Alemania, Bélgica y Suiza, ampliando la presencia internacional de la música andina peruana.

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