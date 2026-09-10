Susana Matute cuestiona a Renovación Popular por duplicar comisión de infancia: "Mal uso de recursos públicos"

Desde el 2021 ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. | Foto: difusión | Foto: difusión

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La senadora Susana Matute del Partido del Buen Gobierno cuestionó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Senado, aprobada el último lunes con 31 votos a favor por iniciativa de Renovación Popular y Fuerza Popular. Durante el debate en el Pleno, la senadora advirtió que el nuevo grupo de trabajo duplica funciones que ya existen en la comisión que ella preside.

"Expresamos que no estamos de acuerdo con la moción presentada porque la comisión que presido es la encargada de atender con enfoque temático y de especialidad los asuntos de relevancia para el país como salud, educación, cultura, mujer, desarrollo social y digital. El día lunes aprobó su plan de trabajo y nos aseguramos de garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y garantizar la prevención y la protección frente a la violencia sexual y física. La propuesta en debate pretende justificar la necesidad de crear una comisión con los mismos objetivos ya contemplados en el presente plan, contar con dos comisiones que sirven para lo mismo supone un mal uso de recursos públicos", sostuvo Matute.

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La comisión que preside Matute, la de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado, aprobó su plan de trabajo para el periodo 2026-2027 el lunes 7 de septiembre, dos días antes del debate. Ese plan ya incluye, según la propia senadora, la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia sexual y física.

Ya existe una comisión de infancia desde 2021

Es importante recordar que desde el dos mil veintiuno ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Esa comisión fue instalada el 1 de octubre de 2021 y ha sido ampliada en al menos dos ocasiones: primero hasta el periodo anual de sesiones 2024-2025, y luego, con 104 votos a favor en junio de 2025, hasta el cierre del periodo 2025-2026 — es decir, sigue vigente en la actualidad.

Pese a esto, la moción de Renovación Popular y Fuerza Popular fue sustentada por el senador Alejandro Muñante, quien argumentó que la amplitud de materias que atienden las comisiones ordinarias dificulta un seguimiento especializado y permanente, y que la nueva comisión podrá fiscalizar la asignación y ejecución del gasto público, verificar el cumplimiento de normas destinadas a la infancia y realizar sesiones descentralizadas en regiones con mayores problemas de violencia, anemia y pobreza.

La nueva comisión del Senado estará integrada por 10 senadores bajo los principios de proporcionalidad y pluralidad, y tendrá un plazo de funcionamiento de 12 meses desde su instalación.