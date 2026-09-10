HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Susana Matute cuestiona a Renovación Popular por duplicar comisión de infancia: "Mal uso de recursos públicos"

Matute, presidenta de la comisión encargada de Salud, Cultura, Mujer y Desarrollo Social asegura que el nuevo grupo duplica funciones y malgasta recursos públicos.

Desde el 2021 ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria.
Desde el 2021 ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. | Foto: difusión | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La senadora Susana Matute del Partido del Buen Gobierno cuestionó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Senado, aprobada el último lunes con 31 votos a favor por iniciativa de Renovación Popular y Fuerza Popular. Durante el debate en el Pleno, la senadora advirtió que el nuevo grupo de trabajo duplica funciones que ya existen en la comisión que ella preside.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Expresamos que no estamos de acuerdo con la moción presentada porque la comisión que presido es la encargada de atender con enfoque temático y de especialidad los asuntos de relevancia para el país como salud, educación, cultura, mujer, desarrollo social y digital. El día lunes aprobó su plan de trabajo y nos aseguramos de garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y garantizar la prevención y la protección frente a la violencia sexual y física. La propuesta en debate pretende justificar la necesidad de crear una comisión con los mismos objetivos ya contemplados en el presente plan, contar con dos comisiones que sirven para lo mismo supone un mal uso de recursos públicos", sostuvo Matute.

TE RECOMENDAMOS

MINISTRO DEL INTERIOR LANZA LISURA EN CONSEJO DE MINISTROS DE KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA

La comisión que preside Matute, la de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado, aprobó su plan de trabajo para el periodo 2026-2027 el lunes 7 de septiembre, dos días antes del debate. Ese plan ya incluye, según la propia senadora, la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia sexual y física.

PUEDES VER: Nieto asegura que su bancada dará las facultades legislativas a Fujimori: "Le vamos a conceder todo lo que sea urgente"

lr.pe

Ya existe una comisión de infancia desde 2021

Es importante recordar que desde el dos mil veintiuno ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Esa comisión fue instalada el 1 de octubre de 2021 y ha sido ampliada en al menos dos ocasiones: primero hasta el periodo anual de sesiones 2024-2025, y luego, con 104 votos a favor en junio de 2025, hasta el cierre del periodo 2025-2026 — es decir, sigue vigente en la actualidad.

Pese a esto, la moción de Renovación Popular y Fuerza Popular fue sustentada por el senador Alejandro Muñante, quien argumentó que la amplitud de materias que atienden las comisiones ordinarias dificulta un seguimiento especializado y permanente, y que la nueva comisión podrá fiscalizar la asignación y ejecución del gasto público, verificar el cumplimiento de normas destinadas a la infancia y realizar sesiones descentralizadas en regiones con mayores problemas de violencia, anemia y pobreza.

La nueva comisión del Senado estará integrada por 10 senadores bajo los principios de proporcionalidad y pluralidad, y tendrá un plazo de funcionamiento de 12 meses desde su instalación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que el presupuesto del Gobierno Regional de Junín sea de entre S/1 millón y S/1,1 millones, como afirmó Dimas Aliaga

Es falso que el presupuesto del Gobierno Regional de Junín sea de entre S/1 millón y S/1,1 millones, como afirmó Dimas Aliaga

LEER MÁS
Trabaja en albergue La Casa de los Petisos y hace campaña para Rafael López Aliaga

Trabaja en albergue La Casa de los Petisos y hace campaña para Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Comisión de Constitución: responsabilizan al Gobierno de Keiko Fujimori por retraso en el debate del pedido de facultades

Comisión de Constitución: responsabilizan al Gobierno de Keiko Fujimori por retraso en el debate del pedido de facultades

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025