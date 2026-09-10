Aníbal Aliaga, ganador del Dakar, denuncia amenaza de muerte: recibió una carta y una bala en su oficina

Aníbal Aliaga es uno de los principales representantes peruanos del automovilismo y los deportes náuticos. | Composición LR

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El piloto peruano Aníbal Aliaga, ganador de la primera etapa del Rally Dakar 2018, denunció haber recibido una amenaza de muerte en su oficina ubicada en Camacho, en el distrito de La Molina. El deportista encontró una carta con un mensaje intimidatorio y una bala, hecho que generó preocupación entre representantes del automovilismo nacional.

Aliaga difundió la amenaza a través de sus redes sociales y mostró el contenido del mensaje, en el que se le advierte que tenga cuidado y se hace referencia a Juliaca y al automovilismo de esa ciudad. "Aliaga te esperamos en Juliaca. Con el automovilismo juliaqueño no se juega. Perro de mierda. Cuídate. Las otras balas están en pistolas", se lee en la carta.

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Tras hacer público el caso, el piloto manifestó su preocupación y afirmó que ya había recibido amenazas anteriormente. "¿Esto es en serio? Ya venía recibiendo amenazas, pero esto es el colmo", escribió en sus redes sociales.

La denuncia provocó muestras de respaldo de instituciones vinculadas al deporte y al automovilismo, entre ellas el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Touring y Automóvil Club del Perú y la Policía Nacional del Perú.

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Aliaga niega conflicto con Juliaca

El piloto explicó que el origen del conflicto estaría relacionado con una solicitud que presentó ante el IPD para pedir un mayor orden en la Federación Deportiva Peruana de Automovilismo Deportivo. Según Aliaga, el pedido fue realizado junto con otros cinco pilotos.

El deportista sostuvo que uno de los puntos cuestionados fue la situación del Automóvil Club de Juliaca, institución que, según afirmó, forma parte de la Federación pese a no contar con reconocimiento en el Registro Nacional del Deporte (RENADE).

"Lo único que hice fue enviar una carta al IPD para pedir orden en la Federación Deportiva Peruana de Automovilismo Deportivo. Junto a otros cinco pilotos enviamos una carta y uno de los clubes que no tiene reconocimiento RENADE es el Automóvil Club de Juliaca, parte de la Federación. Pero eso no puede justificar una amenaza de esa magnitud", declaró Aliaga a medios especializados.

Este miércoles, el Automóvil Club de Juliaca declaró al piloto persona no grata, decisión que, según Aliaga, lo afectó. Sin embargo, remarcó que no mantiene ningún enfrentamiento con la ciudad ni con sus habitantes. "No tengo nada contra Juliaca y Puno. Al contrario. Me siento feliz de que el automovilismo crezca en esa zona del país", afirmó.

Amenaza preocupa antes de Caminos del Inca

La situación genera especial preocupación debido a que este año el Caminos del Inca tendrá a Juliaca como uno de sus escenarios, en el marco de las actividades por el centenario de fundación de la ciudad.

Aliaga consideró que la amenaza no solo lo afecta personalmente, sino que también causa preocupación entre los demás competidores que participarán en la competencia.

El piloto informó que ya denunció el hecho ante la Policía y comunicó lo ocurrido a las instituciones deportivas. Hasta el momento, dijo desconocer quién o quiénes estarían detrás de la amenaza.

"Debemos vivir en paz. Desconozco el autor o los autores de la amenaza, pero quiero aclarar que no tengo nada contra Juliaca ni contra ninguna persona o institución. Solo me dedico a trabajar y correr por mi país", sostuvo.

La investigación deberá determinar el origen de la carta y establecer quiénes serían los responsables de la amenaza contra el deportista.

El destacado historial de Aníbal Aliaga

Aníbal Aliaga es uno de los principales representantes peruanos del automovilismo y los deportes náuticos. En su trayectoria deportiva fue bicampeón nacional de la categoría UTV Pro, además de obtener títulos internacionales en motonáutica: fue bicampeón sudamericano y campeón mundial.

También ha desempeñado labores vinculadas a la promoción social. Fue designado embajador de la lucha contra la anemia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ha participado en campañas contra el racismo.

Asimismo, fue uno de los portadores de la antorcha olímpica de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y actualmente ostenta el título de campeón nacional de la categoría UTV.

La denuncia contra el piloto ocurre mientras el automovilismo peruano se prepara para una nueva edición de Caminos del Inca, por lo que el caso ha encendido las alertas entre los participantes y representantes del deporte.