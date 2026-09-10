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Luis Dyer, exjefe de personeros de Fuerza Popular, niega conocer a Fernando Cerimedo pese a chats revelados

La declaración se produce tras la publicación de Nadia Beller, expareja de Cerimedo, quien compartió conversaciones en las que el asesor figuraría como integrante de un grupo de WhatsApp denominado 'Defensores del Perú', nombre utilizado por el grupo de personeros de la agrupación fujimorista.

Dyer negó conocer al asesor político argentino | Composición: LR.
Dyer negó conocer al asesor político argentino | Composición: LR.
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Luis Dyer, exjefe de personeros de Fuerza Popular y actual ministro de Salud, negó conocer a Fernando Cerimedo, asesor político vinculado a políticos de extrema derecha en la región y, en Perú, a la campaña de Keiko Fujimori. Cerimedo es acusado de influir en la opinión pública a favor de sus representados y de cometer presuntos delitos de corrupción.

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La declaración del titular de la cartera de Salud se produce luego de que Nadia Beller, expareja de Cerimedo, publicara en redes sociales capturas de pantalla de conversaciones del asesor político, en las que figuraría su participación en un grupo de WhatsApp denominado 'Defensores del Perú'.

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"Cuando estuvimos en el tema de personeros, te puedo asegurar que había cerca de 100.000 chats llamados ‘Defensores del Perú’. Al señor no lo conozco, jamás he tenido una conversación con él. Hay chats parecidos donde ni siquiera he participado", indicó Dyer en entrevista con RPP.

Cerimedo se encuentra recluido en Bolivia por una investigación por tentativa de feminicidio, luego de ser acusado de participar en el intento de asesinato de Nadia Beller.

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Vínculos entre Cerimedo y Keiko Fujimori

El vínculo de Fernando Cerimedo con el Perú trasciende una relación circunstancial. La Unidad de Investigación de La República dio a conocer que el consultor argentino coincidió con Keiko Fujimori el martes 10 de febrero de este año, durante la Gala de la Prosperidad Hispana, realizada en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En esa ceremonia, Cerimedo recibió un reconocimiento por parte de la organización.

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Asimismo, otros personajes cercanos a la actual mandataria, como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, ambos asesores de su Gobierno, han sido relacionados con el consultor argentino.

Además, Cerimedo estuvo en Perú durante la toma de mando de Keiko Fujimori. Nadia Beller afirmó a La República que, el pasado 28 de julio, el consultor argentino le envió desde el hotel Marriott de Miraflores una fotografía en la que aparecía junto a una mujer que, según señaló, actuaba como enlace con Fujimori. Como respaldo de su versión, Beller remitió desde su celular la imagen a este diario.

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