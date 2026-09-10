El general López representa la continuación del general Arriola

Fredy López Mendoza reemplaza a Óscar Arriola como comandante general de la PNP | Composición: Ricardo Cervera / LR. | Ricardo Cervera / LR.

Fredy López Mendoza reemplaza a Óscar Arriola como comandante general de la PNP | Composición: Ricardo Cervera / LR. | Ricardo Cervera / LR.

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Con la salida y pase al retiro del teniente general Oscar Arriola Delgado, el alto mando de la Policía Nacional se ha reconfigurado con el nuevo comandante general de la institución, teniente general Fredy López Mendoza; el jefe de Estado Mayor General, el teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti; y como Inspector General, el teniente general Manuel Lozada Morales. Las nuevas autoridades serán reconocidas el miércoles 16 de septiembre.

El general Óscar Arriola, si bien contaba con el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori, inició funciones durante el gobierno de Dina Boluarte, y continuó con José Jerí y José María Balcázar, en enero de este año. Durante su mandato no pudo apaciguar la ola criminal.

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Es más, en el primer mes del régimen fujimorista, los asesinatos se intensificaron, creando una sensación de indefensión, por lo que Arriola tuvo que presentar su carta de renuncia. El 30 de septiembre recién iba a cumplir un año de los dos que le correspondía por ley.

La designación del teniente general Fredy López tiene correlato histórico. Es el primer oficial que proviene de la unificación de la Policía Nacional, que se produjo hace 36 años en el primer gobierno de Alan García. El teniente general Óscar Arriola pertenecía a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), o Código 2. López no responde a ningún código.

Limeño de nacimiento, Fredy López Mendoza, de 60 años, pertenece a la generación Los Pioneros 1990: la primera promoción de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

López es el número dos de su promoción y, de acuerdo con su hoja de vida y experiencia profesional, estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Aviación Policial, la Región Policial de La Libertad y formó parte de los grupos operativos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Dirección Antidrogas y la Policía Fiscal.

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Revisando las fojas

En un inicio el nombre de Augusto Ríos Tiravanti sonaba fuerte en los pasillos del Ministerio del Interior como el sustituto de Arriola. Ambos pertenecen a la promoción Integración 1989. El primero proviene de la ex Guardia Civil y el segundo de la ex Policía de Investigaciones.

Pero el ministro del Interior, César Astudillo, le bajó el dedo a Tiravanti al revisar sus antecedentes.

En octubre de 2023, el general Augusto Ríos Tiravanti fue relevado como director de la Región Policial de La Libertad por su baja productividad en la lucha contra la delincuencia.

Peor aún, su promoción de escuela y jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, el coronel Arturo Balta Paredes, quien trabajaba bajo sus órdenes, fue detenido por sus vínculos con la organización criminal la Gran F.A.

Augusto Ríos Tiravanti es el mismo teniente general que gritó burlonamente “¡Feliz 28!”, cuando un reportero del dominical 'Panorama' lo abordó al salir del restaurante Villa Consentino, en el distrito de Chorrillos. Ríos y otros 40 generales festejaban una noche de gala no oficial, en la que estuvo también presente el entonces comandante general de la PNP Víctor Zanabria Angulo.

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Números en contra

El escándalo policial se registró el 26 de julio de 2025, en medio de una ola de violencia y el incremento de homicidios por sicariato que azota el país.

En ese momento, el general Augusto Ríos Tiravanti se desempeñaba como jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), ni más ni menos.

Al asumir como comandante general de la PNP Fredy López Mendoza, el jefe del Estado Mayor será el teniente general Augusto Ríos Tiravanti, quien, por cierto, es de la misma promoción del general Arriola. La Inspectoría General dependerá del teniente general Luis Flores Solís. Pero no por mucho tiempo.

En las próximas semanas, el teniente general Luis Flores Solís, el tercero en la línea de mando, pasará al retiro por la causal de límite de edad en el grado. Es decir, 40 años en la Policía.

El teniente general Luis Flores fue integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que participó en la desarticulación de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso. Pertenece a la promoción Justicieros 1987 y a partir del primero de octubre de este año, pasará a un periodo de tres meses de adaptación a la vida civil.

La posición del teniente general Luis Flores lo ocupará el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general Manuel Lozada Morales: el cuarto en el escalafón de la PNP. Lozada proviene de la Promoción Integración 1989 de la ex Guardia Republicana, la misma de Arriola.

El relevo del teniente general Óscar Arriola no implicará un cambio profundo en el alto mando de la Policía Nacional. Más bien Fredy López representa la continuidad de un colectivo que enfrenta dificultades para superar la criminalidad. Pero también es responsabilidad del gobierno que no manifiesta acciones significativas.

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Larga espera para el relevo de generales

La ceremonia del relevo y reconocimiento del nuevo comando policial está programada para el miércoles 16 de septiembre en el patio de honor de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra.

La razón que explicaría por qué la tardanza del relevo sería porque en estos días se realizan los exámenes de ascenso al grado inmediato superior de la plana de oficiales de la PNP.

No se descarta que el general Arriola haya prolongado su dimisión para asegurarse que personal con el que trabajó durante su gestión consiga el ascenso de grado.

Otro motivo sería que la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) cumple 78 años de creación institucional.