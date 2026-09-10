Comisión de Justicia y DD.HH. aprueba informe que rechaza darle facultades legislativas al Ejecutivo

Comisión de Justicia aprobó informe donde recomiendan no dar delegación de facultades al Ejecutivo | Foto: Congreso.

Comisión de Justicia aprobó informe donde recomiendan no dar delegación de facultades al Ejecutivo | Foto: Congreso.

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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el informe que recomienda no otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias solicitadas relacionadas con el sector, como asuntos penales y penitenciarios, entre otros. El informe fue aprobado con 11 votos a favor y cuatro en contra.

Catherin Palomino (Juntos por el Perú), presidenta del grupo de trabajo, expuso el informe y señaló que la principal deficiencia identificada fue la falta de delimitación en el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

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"Los especialistas señalaron que el pedido de facultades no está suficientemente claro ni delimitado. Las observaciones van por cómo el Ejecutivo ha planteado la solicitud, con términos amplios que podrían dar paso a excesos en la aplicación de las medidas. Por ello, consideraron que la delegación no debía aprobarse en los términos propuestos por el Ejecutivo".

Los votos a favor del informe provinieron del bloque opositor. Diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Obras dieron su respaldo, mientras que legisladores de Renovación Popular y Fuerza Popular se opusieron. Este es, en la práctica, el sexto rechazo de una comisión de la Cámara de Diputados al pedido de delegación de facultades presentado por el Gobierno.

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Fuerte debate en la Comisión de Justicia

Ante las posiciones de los diputados de oposición, quienes respaldaron las observaciones planteadas en el informe, algunos legisladores cercanos al oficialismo respondieron con críticas al documento. Roxana Rocha, de Renovación Popular, sostuvo que existen puntos en los que sí podrían otorgarse facultades al Poder Ejecutivo.

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"Considero que la conclusión merece una revisión más detenida. Se debe convocar a una mesa técnica de especialistas para contar con mayores elementos de análisis. El abogado Edwin Siccha Pérez planteaba no rechazar toda la delegación; por el contrario, señala que algunos temas deben debatirse mediante el procedimiento legislativo ordinario, mientras que otros asuntos podrían delegarse con límites claros establecidos por el Congreso", señaló.

Posteriormente, tanto Rocha como César Tito Rojas (Juntos por el Perú) propusieron un cuarto intermedio para continuar debatiendo el tema. La propuesta no llegó a votarse, debido a que el diputado de Juntos por el Perú terminó retirando su pedido.