Una pintura blanca podría ser una solución contra el calor extremo: el experimento de EE. UU. que redujo la temperatura y ahorró energía

Un experimento en EE. UU. demostró su efectividad al reducir la temperatura interior y el uso de electricidad. | Foto: Chantac

Un experimento en EE. UU. demostró su efectividad al reducir la temperatura interior y el uso de electricidad. | Foto: Chantac

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Una pintura blanca podría convertirse en una herramienta sencilla para combatir el calor dentro de las viviendas. Un experimento realizado en Estados Unidos demostró que cubrir los tejados con materiales reflectantes puede reducir la temperatura interior y disminuir la electricidad utilizada para el aire acondicionado.

Entre 2001 y 2003, Filadelfia aplicó esta solución en alrededor de 340 viviendas ocupadas por personas mayores de bajos ingresos. El resultado llamó la atención: además de mantener más frescas las casas, cada vivienda consiguió reducir en promedio unos 560 kWh al año destinados a la climatización.

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Pintar los tejados de blanco ayudó a reducir el calor dentro de las casas

El proyecto, conocido como Philadelphia Cool Homes Project, buscaba comprobar si un tejado blanco podía impedir que las viviendas absorbieran una cantidad excesiva de radiación solar. La intervención consistió en instalar revestimientos blancos y reflectantes sobre las cubiertas de las casas.

Los resultados mostraron que las temperaturas máximas de la superficie interior de los techos disminuyeron entre cuatro y cinco °F, equivalentes a unos 2,2 a 2,8 °C. En los dormitorios superiores que no tenían aire acondicionado, la temperatura máxima del aire también cayó alrededor de dos °F, unos 1,1 °C.

La solución permitió ahorrar electricidad y combatir el calor

El efecto no se limitó a la temperatura. Las viviendas redujeron en promedio unos 560 kWh al año de electricidad utilizada para el aire acondicionado, demostrando que evitar que el calor ingrese al edificio puede ser tan importante como utilizar más energía para expulsarlo.

La explicación está en el albedo: los tejados blancos reflejan una mayor cantidad de radiación solar, mientras que las superficies oscuras absorben más energía y se calientan. Por ello, los llamados techos fríos pueden reducir la temperatura de las cubiertas, disminuir la transferencia de calor hacia el interior y aliviar el trabajo de los sistemas de climatización.