Nuevos detalles surgen sobre Jenss Lara Tantaquilla, empresario minero secuestrado en Trujillo, tras la revisión de registros migratorios, revelando un viaje a Brasil con una de las víctimas. | Composición N60

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Nuevos datos sobre el entorno del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado el pasado 30 de agosto en Trujillo, salieron a la luz tras la revisión de registros migratorios y documentos vinculados a su círculo cercano.

De acuerdo con registros oficiales difundidos por el programa Beto a Saber, Lara Tantaquilla realizó un viaje internacional a Brasil junto a Nadia Urtecho Rodríguez, una de las cuatro personas asesinadas durante el violento ataque ocurrido en la avenida Húsares de Junín. El desplazamiento se produjo para recibir el Año Nuevo.

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La información adquiere relevancia en medio de las investigaciones que buscan determinar el contexto del ataque, las relaciones del empresario y los posibles móviles detrás del secuestro, que terminó con Lara liberado luego de permanecer más de 36 horas en cautiverio.

Los viajes internacionales del hermano de Jenss Lara

Los registros también muestran desplazamientos internacionales de Jhojan Lara Tantaquilla, hermano del empresario. Según la información difundida, realizó viajes a destinos como Panamá, República Dominicana, Colombia y Francia junto a su pareja, la influencer Valeria Salaverry Vega.

Los desplazamientos forman parte de la información que viene siendo revisada alrededor de la familia Lara Tantaquilla, cuyo patrimonio y actividades vinculadas al sector minero han quedado bajo atención pública luego del secuestro.

La exposición del nivel económico de la familia también ha generado preguntas sobre el entorno en el que se desenvolvían los hermanos y las personas que los acompañaban. Sin embargo, los viajes internacionales o el nivel de gasto de una persona no constituyen, por sí mismos, evidencia de la comisión de un delito.

Especialistas advierten sobre el avance de la minería ilegal y la violencia

El caso también ha vuelto a poner bajo la lupa la relación entre la expansión de actividades mineras informales e ilegales y el incremento de la violencia en La Libertad.

El investigador y autor Jorge Nureña, quien ha estudiado las dinámicas criminales de la región, sostuvo que los conflictos asociados a la minería han comenzado a trasladarse hacia zonas urbanas de Trujillo. “La minería está trayendo su escenario de conflicto, de ajuste de cuentas, de guerra, a diferentes zonas de La Libertad, y una de ellas es Trujillo”.

Nureña también señaló que el crecimiento de estas economías ha generado cambios en los patrones de consumo y en los espacios frecuentados por quienes manejan grandes cantidades de dinero. “Les gusta ostentar lo que van ganando”.

El periodista y escritor Charlie Becerra también comparó el impacto de las economías vinculadas a la minería ilegal con el fenómeno del narcotráfico en otros países de la región. “Lo que para México es el narcotráfico, para nosotros en el Perú es la minería ilegal”.

Becerra sostuvo que la circulación de grandes cantidades de dinero también habría impulsado una oferta de entretenimiento orientada a consumidores con alto poder adquisitivo.

La familia Lara permanece bajo fuerte seguridad

A ocho días del secuestro, la familia Lara Tantaquilla permanece bajo estrictas medidas de seguridad en una vivienda ubicada en la urbanización El Bosque, en Trujillo. El inmueble cuenta con cámaras de videovigilancia y permanece custodiado por personal de seguridad privada y efectivos policiales.

El medio también informó sobre la existencia de vehículos de alta gama vinculados a integrantes de la familia y señaló que el clan habría constituido diversas sociedades relacionadas con sus actividades empresariales. Estos elementos se suman a la investigación que busca determinar el origen del patrimonio de la familia, sus actividades mineras y las relaciones que podrían existir entre sus integrantes y distintos actores de la economía informal de La Libertad.

Por ahora, corresponde distinguir entre los datos documentados —como los movimientos migratorios y la titularidad de bienes— y las hipótesis que forman parte de la investigación policial y fiscal. El caso continúa abierto y las autoridades aún deben establecer las responsabilidades individuales detrás de la emboscada y el secuestro de Jenss Lara.