Keiko Fujimori se reunirá con Marco Rubio este jueves en Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU. en Palacio de Gobierno. | Composición/LR

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibirá al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, este jueves 10 de septiembre a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno.

Comunicado oficial sobre la reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El encuentro tiene como objetivo coordinar la alianza entre ambas naciones y fortalecer lazos de cooperación en asuntos prioritarios.

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Durante la reunión, las autoridades abordarán una agenda enfocada en la respuesta frente al fenómeno El Niño, el refuerzo de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, el diálogo incluirá temas relativos a la defensa, el comercio bilateral y la promoción de inversiones en el país.

En la reunión también participarán los ministros de Estado, quienes acompañarán a Fujimori durante la actividad oficial en la sede del Ejecutivo.