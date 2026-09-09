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Keiko Fujimori se reunirá con Marco Rubio este jueves en Palacio de Gobierno

La mandataria y el secretario de Estado de EE. UU. tratarán temas de seguridad, lucha contra la delincuencia organizada, inversiones y prevención frente al fenómeno El Niño junto al Gabinete Ministerial.

Keiko Fujimori se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU. en Palacio de Gobierno.
Keiko Fujimori se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU. en Palacio de Gobierno. | Composición/LR
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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibirá al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, este jueves 10 de septiembre a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno.

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Comunicado oficial sobre la reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El encuentro tiene como objetivo coordinar la alianza entre ambas naciones y fortalecer lazos de cooperación en asuntos prioritarios.

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Durante la reunión, las autoridades abordarán una agenda enfocada en la respuesta frente al fenómeno El Niño, el refuerzo de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, el diálogo incluirá temas relativos a la defensa, el comercio bilateral y la promoción de inversiones en el país.

En la reunión también participarán los ministros de Estado, quienes acompañarán a Fujimori durante la actividad oficial en la sede del Ejecutivo.

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