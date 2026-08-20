Selwyn Nutley, un jubilado australiano de 82 años, recolecta latas y botellas para financiar a CQ Pet Rescue, beneficiando a cientos de animales rescatados en Queensland. | Composición LR/ABC

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Selwyn “Nuts” Nutley, un australiano de 82 años residente en Emerald, Queensland, transforma el reciclaje en una causa solidaria al recolectar latas y botellas para financiar a la organización CQ Pet Rescue. Este organismo aprovecha las donaciones en alimento, atención veterinaria, transporte y cuidados integrales para ejemplares rescatados. Su constancia en el estado oceánico le otorgó el reconocimiento local como el “patrón de las mascotas”.

El compromiso del jubilado demanda una disciplina sorprendente. Natalie Roach, directora ejecutiva de Containers for Change, explicó a ABC News Australia que Nutley emplea un promedio de 45 horas semanales recolectando y procesando recipientes, una cifra que supera la jornada laboral promedio. Gracias a ese esfuerzo, cientos de animales reciben una segunda oportunidad en la zona.

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Nutley recoge unos 6.000 envases a la semana para su grupo local de rescate de animales. Foto: ABC News/Jasmine Hines

¿Cómo financia el jubilado de 82 años el rescate de perros mediante el reciclaje?

El lazo del adulto mayor con esa labor inició en 2014, cuando adoptó a su primera mascota rescatada, gesto que lo conectó con CQ Pet Rescue. Tras aquella adopción, el australiano ofreció su colaboración inmediata a la entidad. Susan Consedine, tesorera de la agrupación, relató a ABC News el entusiasmo del voluntario: “Él simplemente tomó la iniciativa y siguió adelante”.

Mindy, una perra rescatada, es una de las cuatro mascotas de Selwyn “Nuts” Nutley. Foto: ABC News/Jasmine Hines

Al principio, su apoyo abarcó mercados locales, lavado de caninos y traslados hacia Brisbane —a más de 800 kilómetros— para hallar hogares temporales. En la actualidad, su hogar alberga a cuatro pequeños ejemplares: Mindy, Lindy, Rover y Buddy. "Amo a todos los perros, grandes o pequeños. Todos parecen venir hacia mí", afirmó el beneficiario.

La dedicación derivó en un esfuerzo permanente para financiar a CQ Pet Rescue, ONG dedicada a salvar animales en listas de eutanasia de refugios municipales. Dichos fondos cubren tratamientos médicos, alimento, cobijo y fletes. Frente a la suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19, la recolección de envases fue vital: Consedine destacó que el proyecto "básicamente nos mantuvo funcionando durante dos años".

Nutley comenzó a recaudar fondos para el grupo de rescate después de adoptar a sus propios perros. Foto: ABC News/Jasmine Hines

¿Cómo logró reciclar más de un millón de envases y cuánto ha recaudado desde 2018?

Nutley estructuró una red logística en Emerald que incluye comercios, locales nocturnos y residencias particulares, donde incluso recibe donaciones directas en la puerta de su hogar. Apoyado por un vehículo modificado con plataforma elevadora, el voluntario recicla unas 6.000 latas y botellas semanalmente para enviarlas al programa estatal Containers for Change, el cual reembolsa 10 centavos australianos por unidad. “Tengo mucho tiempo libre”, explicó a ABC News sobre la intensa rutina operativa que sostiene.

El impacto económico de su gestión registró un hito importante durante 2020, cuando acumuló 185.000 recipientes y generó cerca de 20.000 dólares locales para la organización CQ Pet Rescue. Aquella labor implicó la distribución y sustitución constante de 41 depósitos repartidos en 25 puntos estratégicos de la localidad. A lo largo de los años, su aporte superó el millón de unidades procesadas, una cifra que equivale a más de 100.000 dólares australianos (aproximadamente US$70.000) destinados a la protección de mascotas.

Nutley adaptó su camioneta para facilitar el reciclaje de más envases. Foto: ABC News/Jasmine Hines

Resulta clave aclarar que la iniciativa oficial de reciclaje inició en Queensland en noviembre de 2018, aunque el colaborador apoya al refugio desde que adoptó a su perro en 2014; por ende, los fondos totales provienen de distintas acciones solidarias previas al esquema de reembolso. Sin intenciones de abandonar la actividad, el protagonista mantiene firme su compromiso comunitario hacia el bienestar animal. Cuando le preguntaron hasta cuándo continuaría con el proyecto, respondió entre risas que mantendrá el ritmo hasta que se vuelva “viejo”.