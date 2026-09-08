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Alejandra Baigorria pierde los papeles tras comentarios que afirman que mantiene a Said Palao: "Ya déjenme en paz"

Alejandra Baigorria respondió con furia a los comentarios que la acusan de mantener económicamente a Said Palao.

Alejandra Baigorria responde a detractores
Alejandra Baigorria responde a detractores
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Alejandra Baigorria respondió con contundencia a los usuarios de redes sociales que cuestionaron su relación con Said Palao y aseguraron que ella sería quien asumiría los gastos de su pareja.

La empresaria no ocultó su molestia y defendió el viaje que realizó a Japón junto al empresario para celebrar su cumpleaños. La controversia surgió luego de que se difundiera un video en el que ambos aparecen bailando en el aeropuerto antes de abordar su vuelo.

La ‘Rubia de Gamarra’ viajó al país asiático acompañada de Said Palao, quien es gerente general de una de sus empresas, y su hermano. Sin embargo, las imágenes generaron comentarios de usuarios que afirmaron que la empresaria mantendría económicamente a su pareja.

Cansada de los cuestionamientos, Baigorria respondió: “Ya déjenme en paz”. Ante otra consulta sobre quién cubre los gastos, aseguró que la relación es equitativa: “Cada quien trabaja y paga sus cosas”. Asimismo, cuestionó a quienes sostienen que mantiene a Palao: “¿A quién le consta que yo mantengo a alguien?”.

Las críticas también alcanzaron a Said Palao. Algunos usuarios compararon su actitud durante el viaje con otras apariciones públicas y señalaron que supuestamente no se mostraba feliz junto a Baigorria. Incluso hubo quienes afirmaron que el gerente general estaría “obligado” a participar en los videos de la pareja.

Magaly Medina contra Alejandra y Said Palao

En medio de la controversia, Magaly Medina también se pronunció sobre la relación durante su programa ‘Magaly TV La Firme’. La conductora cuestionó la modalidad de gastos compartidos que mantienen Baigorria y Palao y la comparó con la convivencia entre compañeros de vivienda.

“O sea, ella no tiene un marido, ella tiene un roommate”, comentó. Medina también sostuvo que Baigorria es quien posee mayores recursos económicos y recordó que la empresaria ha mostrado públicamente información relacionada con sus ingresos.

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