Cae una banda por cometer secuestros “exprés” en Lima Norte

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Los secuestros de carácter extorsivo que se han tomado la agenda este año no solo van al alza -al menos en materia de denuncias- según el Ministerio Público.

Pero también se están incrementando los secuestros exprés, una modalidad delictiva caracterizada por la retención rápida y oportunista de una persona con el fin de obtener dinero en el menor tiempo posible.

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A diferencia del secuestro típico o tradicional, no requiere de una logística compleja ni de cautiverios prolongados.

Según explica el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsión, los delincuentes eligen a sus víctimas en función de la oportunidad (personas solas, distraídas o saliendo de lugares concurridos o negocios).

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La retención, señala, es de corta duración, suele durar desde un par de horas hasta un máximo de un día.

“Los criminales obligan a la víctima a retirar dinero en cajeros automáticos con sus tarjetas, a transferir fondos desde aplicaciones móviles o exigen un rescate rápido y de un monto moderado a los familiares”, señala.

La mañana de este domingo, la policía capturó a tres integrantes de una banda criminal dedicada al secuestro exprés en Lima Norte.

Miguel Maturrano Moreno, quien tiene antecedentes por delito informático; Renzo Ríos Lay, también aprehendido por robo y hurto; y el venezolano Ronal Benítez Elizandre, fueron atrapados a las 11.30 a. m. en el cruce de la avenida Canta Callao con Pacasmayo, en San Martín de Porres.

A ellos se les incautó una pistola Glock 17, tarjetas de crédito y débito del agraviado, celulares y el automóvil CEZ-301, utilizado para secuestrar al químico farmacéutico, Carlos Alberto Torres Cubas.

“Se tomó conocimiento que una persona dedicada al rubro farmacéutico había sido víctima del delito de secuestro al paso, bajo la modalidad falso servicio de taxi. Fueron tres sujetos que lo tenían privado de su libertad a bordo de un auto negro habiéndolo amenazado de muerte y retirado de su tarjeta importantes sumas de dinero”, señaló Revoredo.

RECOMENDACIONES

No piense “A mí nunca me va a pasar”

-Circule con las lunas de su automóvil cerradas. Una vez dentro de su vehículo, accione de inmediato los seguros, póngase el cinturón de seguridad y haga de esta rutina un buen hábito.

-Asegúrese de poner el bolso de mano o portafolios bajo el asiento o donde no pueda ser visto desde el exterior.

-Trate de ser impredecible en sus rutas. Tomar siempre el mismo camino a casa, al trabajo o a la escuela, lo hace presa fácil.

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-Analice constantemente el camino (posibles obstáculos y vehículos a su alrededor) y si espera a algún familiar o amigo en la calle, mantenga el vehículo cerrado, el motor en marcha y las luces apagadas. No pise el freno. El destello indica que hay alguien en el interior y lo que se busca es pasar desapercibido.

-Circule a velocidad moderada pero constante si tiene que conducir entre zonas apartadas, oscuras o poco transitadas.

-Al caminar examine el entorno. Manténgase atento a posibles obstáculos o personas sospechosas.

-Informe a su familia de los lugares a los que asiste y en los que planea estar.

-Lleve una suma de dinero reducida y alguna tarjeta de crédito que pudiera necesitar. Evite ser ostentoso o hacer públicos sus logros financieros.

-No dé detalles personales innecesarios a personas desconocidas o medios públicos (encuestas callejeras, llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats, redes sociales de internet, etc.)

-Prefiera siempre el servicio de un taxi del lugar. Anote las placas y comuníquelas a algún familiar. Si por alguna razón desconfía del conductor, descienda cuanto antes del vehículo.