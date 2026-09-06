Universidad de Huacho anula examen de admisión por presunta filtración de respuestas: reprograman fecha

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) anuló el Examen de Admisión Ordinario 2027-I por presuntas irregularidades, incluyendo una posible filtración de preguntas. | Difusión

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) anuló el Examen de Admisión Ordinario 2027-I por presuntas irregularidades, incluyendo una posible filtración de preguntas. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) anuló el Examen de Admisión Ordinario 2027-I luego de detectar presuntas irregularidades durante la evaluación, entre ellas una posible filtración de preguntas y respuestas. El proceso, que incluía a postulantes de las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria, deberá realizarse nuevamente el próximo 13 de septiembre.

Según información difundida sobre el caso, la investigación apunta a un presunto mecanismo para transmitir las alternativas correctas a los postulantes mediante bombardas, ruidos y fragmentos de canciones emitidos desde los exteriores del campus.

TE RECOMENDAMOS KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

Personal de seguridad habría seguido el origen de estos sonidos con un dron hasta una motocicleta y posteriormente a un inmueble ubicado en Manzanares, donde fueron intervenidas cinco personas. En el lugar se habrían encontrado fotografías y materiales con claves que corresponderían al examen.

La universidad también informó sobre audios difundidos en redes sociales en los que se menciona una supuesta oferta de ingreso a la carrera de Enfermería a cambio de dinero. En las grabaciones, una persona asegura tener contactos dentro de la institución y ofrece garantizar el ingreso de una postulante, además de ubicarla entre los primeros puestos. Sin embargo, la autenticidad de estos audios y su relación con el proceso de admisión aún deben ser determinadas por las autoridades competentes.

Universidad de Huacho fija nueva fecha para examen de admisión

La anulación fue formalizada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Universitario N.° 0040-2026-P-CU-UNJFSC. Con esta decisión, la casa de estudios dejó sin efecto los resultados de la evaluación realizada y estableció que los postulantes deberán volver a rendir el examen el domingo 13 de septiembre.

La nueva evaluación comprende a los jóvenes que participaron en las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria. La medida generó preocupación entre postulantes que aseguran haber invertido tiempo y dinero en su preparación y desplazamiento hasta Huacho.

Ahora, la investigación deberá determinar cómo se habría obtenido información reservada del examen, quiénes tuvieron acceso a las claves y si existió participación de personas vinculadas a la organización de la evaluación. También deberá establecerse si los audios sobre una presunta venta de vacantes guardan alguna relación con las irregularidades detectadas.