Universidad de Huacho anula examen de admisión por presunta filtración de respuestas: reprograman fecha
Investigaciones apuntan a un mecanismo de transmisión de respuestas desde exteriores del campus, además de audios sobre venta de vacantes. La evaluación se reprogramará para el 13 de septiembre.
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La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) anuló el Examen de Admisión Ordinario 2027-I luego de detectar presuntas irregularidades durante la evaluación, entre ellas una posible filtración de preguntas y respuestas. El proceso, que incluía a postulantes de las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria, deberá realizarse nuevamente el próximo 13 de septiembre.
Según información difundida sobre el caso, la investigación apunta a un presunto mecanismo para transmitir las alternativas correctas a los postulantes mediante bombardas, ruidos y fragmentos de canciones emitidos desde los exteriores del campus.
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Personal de seguridad habría seguido el origen de estos sonidos con un dron hasta una motocicleta y posteriormente a un inmueble ubicado en Manzanares, donde fueron intervenidas cinco personas. En el lugar se habrían encontrado fotografías y materiales con claves que corresponderían al examen.
La universidad también informó sobre audios difundidos en redes sociales en los que se menciona una supuesta oferta de ingreso a la carrera de Enfermería a cambio de dinero. En las grabaciones, una persona asegura tener contactos dentro de la institución y ofrece garantizar el ingreso de una postulante, además de ubicarla entre los primeros puestos. Sin embargo, la autenticidad de estos audios y su relación con el proceso de admisión aún deben ser determinadas por las autoridades competentes.
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Universidad de Huacho fija nueva fecha para examen de admisión
La anulación fue formalizada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Universitario N.° 0040-2026-P-CU-UNJFSC. Con esta decisión, la casa de estudios dejó sin efecto los resultados de la evaluación realizada y estableció que los postulantes deberán volver a rendir el examen el domingo 13 de septiembre.
La nueva evaluación comprende a los jóvenes que participaron en las modalidades Ordinario y Quinto de Secundaria. La medida generó preocupación entre postulantes que aseguran haber invertido tiempo y dinero en su preparación y desplazamiento hasta Huacho.
Ahora, la investigación deberá determinar cómo se habría obtenido información reservada del examen, quiénes tuvieron acceso a las claves y si existió participación de personas vinculadas a la organización de la evaluación. También deberá establecerse si los audios sobre una presunta venta de vacantes guardan alguna relación con las irregularidades detectadas.