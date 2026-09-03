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Miraflores: chofer de cúster choca contra auto y deja seis heridos, incluida paciente oncológica

El accidente ocurrió en la cuadra 12 de la avenida Benavides. El conductor de la unidad de transporte público habría escapado del lugar.

Un accidente de tránsito en Miraflores dejó seis heridos el 3 de septiembre. Una cúster de Holrex impactó contra un vehículo particular, causando el choque.
Un accidente de tránsito en Miraflores dejó seis heridos el 3 de septiembre. Una cúster de Holrex impactó contra un vehículo particular, causando el choque. | Exitosa
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Un accidente de tránsito registrado este jueves 3 de septiembre en la cuadra 12 de la avenida Benavides, en Miraflores, dejó seis personas heridas. Una cúster de la empresa Holrex impactó contra un vehículo particular que circulaba por la zona.

La emergencia movilizó a los bomberos, quienes atendieron a los afectados y coordinaron su traslado al hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica.

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Cúster impactó contra vehículo particular

De acuerdo con el relato del conductor del automóvil involucrado, él se desplazaba por el carril derecho de la avenida y se disponía a cruzarla. Al advertir que un volquete ocupaba parte de la vía, continuó avanzando hasta ingresar al segundo carril.

Fue entonces cuando, según su versión, la cúster apareció a gran velocidad y terminó impactando contra su vehículo. "Cuando estoy en el segundo carril, ahí él me ha chocado, él ha venido con todo", relató el conductor.

El fuerte impacto dejó a seis personas heridas. Entre ellas se encontraba una mujer que viajaba en el automóvil particular porque estaba siendo trasladada a un hospital especializado en atención oncológica. "La estaba llevando al hospital de Neoplásicas, tiene cáncer. Soy de Ventanilla y justamente le estaba haciendo un favor llevándola", contó el conductor.

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Conductor de cúster habría huido

Tras el choque, el conductor del vehículo particular aseguró que el chofer de la cúster descendió de la unidad y habría escapado del lugar.

El jefe de bomberos Walter Adolfo Dunker Menéndez también confirmó que uno de los conductores involucrados se había retirado de la escena antes de que culminaran las labores de emergencia.

Los heridos fueron evacuados al hospital Casimiro Ulloa, mientras se esperaba la intervención de las autoridades para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

Luego de la atención de los afectados y las labores de los equipos de emergencia, el tránsito en este tramo de la avenida Benavides fue restablecido.

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